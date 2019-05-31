Когда Киев перейдет на электронные билеты в транспорте

Электронный билет заработает во всех видах муниципального транспорта Киева уже с 1 ноября 2019 года. Сейчас е-билет работает в тестовом режиме, то есть киевляне и гости столицы могут пользоваться как новой системой оплаты, так и жетонами и талонами.

Планируется, что тестовое использование билета продлится до 30 октября, а уже с 1 ноября весь киевский транспорт перейдет на электронную оплату проезда, сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

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Сейчас продано уже более 15 тысяч Kyiv Smart Card – это специальная проездная карточка, которую после приобретения можно будет пополнять средствами. Пассажиру достаточно лишь поднести билет к валидатору и проезд оплачен, а контролеры будут иметь специальные приборы для проверки транспортной карты.



С 1 ноября весь киевский транспорт перейдет на электронную оплату проезда

Приобрести пластиковую карту можно на станциях Киевского метрополитена, в личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, воспользовавшись системой KyivPayBot.

Все, что нужно знать о едином электронном билете – читайте в материале 24 канала.