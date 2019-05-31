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      Когда Киев перейдет на электронные билеты в транспорте

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      Когда Киев перейдет на электронные билеты в транспорте
      Когда Киев перейдет на электронные билеты в транспорте / unsplash.com

      Электронный билет заработает во всех видах муниципального транспорта Киева уже с 1 ноября 2019 года. Сейчас е-билет работает в тестовом режиме, то есть киевляне и гости столицы могут пользоваться как новой системой оплаты, так и жетонами и талонами.

      Планируется, что тестовое использование билета продлится до 30 октября, а уже с 1 ноября весь киевский транспорт перейдет на электронную оплату проезда, сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

      Читайте также: Выборочный прогресс: в Виннице, Ивано-Франковске и Львове проезд можно будет оплатить смс-кой

      Сейчас продано уже более 15 тысяч Kyiv Smart Card – это специальная проездная карточка, которую после приобретения можно будет пополнять средствами. Пассажиру достаточно лишь поднести билет к валидатору и проезд оплачен, а контролеры будут иметь специальные приборы для проверки транспортной карты.


      С 1 ноября весь киевский транспорт перейдет на электронную оплату проезда

      Приобрести пластиковую карту можно на станциях Киевского метрополитена, в личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, воспользовавшись системой KyivPayBot.

      Все, что нужно знать о едином электронном билете – читайте в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева КГГА Метро Транспорт э-билет
      Источник: 24 канал
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