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Когда коты становятся "жидкими": веселая фотоподборка

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Коты в коробках чувствуют себя защищенными
Коты в коробках чувствуют себя защищенными / Bored Panda

Вы замечали, как коты способны поместить свое тело в разнообразную посуду или другие предметы. Иногда это очень забавно наблюдать, как наши любимцы становятся "жидкими", чтобы заполнить компактный контейнер.

Портал Bored Panda собрал фото, которые показывают, как коты могут свободно проникать всюду, словно вода.

Им удается выглядеть мило, даже когда они сжаты в раковинах, цветочных горшках и прочих предметах.

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Теги: LifeStyle мир животных Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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