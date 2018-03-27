Когда коты становятся "жидкими": веселая фотоподборка

Вы замечали, как коты способны поместить свое тело в разнообразную посуду или другие предметы. Иногда это очень забавно наблюдать, как наши любимцы становятся "жидкими", чтобы заполнить компактный контейнер.

Портал Bored Panda собрал фото, которые показывают, как коты могут свободно проникать всюду, словно вода. Им удается выглядеть мило, даже когда они сжаты в раковинах, цветочных горшках и прочих предметах. Читайте также: Как коты занимаются йогой: курьезная подборка