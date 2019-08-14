Когда пройдет школьная линейка в 2019 году

Ежегодно в начале сентября школьные учреждения встречают учеников праздничной линейкой. В этом году 1 сентября приходится на воскресенье.

Школьная линейка состоится 1 сентября, несмотря на то, что это выходной день. Но некоторые школы будут праздновать этот праздник в тот же день, когда все дети пойдут в школу - 2 сентября.

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Когда будет школьная линейка

Теперь школы имеют право самостоятельно выбирать формат и дату празднования. Именно поэтому от школы зависит, когда состоится празднование первого звонка. Лучший вариант для родителей – узнать дату проведения праздника в школьном учреждении накануне учебного года.

Что покупать в школу первокласснику?

Любому начинающему школьнику нужен рюкзак, спортивная одежда для физкультуры и сменная обувь.

Перечень необходимой канцелярии для первоклассника: