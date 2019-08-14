Когда пройдет школьная линейка в 2019 году
Ежегодно в начале сентября школьные учреждения встречают учеников праздничной линейкой. В этом году 1 сентября приходится на воскресенье.
Школьная линейка состоится 1 сентября, несмотря на то, что это выходной день. Но некоторые школы будут праздновать этот праздник в тот же день, когда все дети пойдут в школу - 2 сентября.
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Когда будет школьная линейка
Теперь школы имеют право самостоятельно выбирать формат и дату празднования. Именно поэтому от школы зависит, когда состоится празднование первого звонка. Лучший вариант для родителей – узнать дату проведения праздника в школьном учреждении накануне учебного года.
Что покупать в школу первокласснику?
Любому начинающему школьнику нужен рюкзак, спортивная одежда для физкультуры и сменная обувь.
Перечень необходимой канцелярии для первоклассника:
- Тетради в клеточку, линейку / косую линейку;
- Папка для тетрадей;
- Обложки для учебников и тетрадей;
- Альбом для рисования;
- Дневник;
- Набор цветного картона и цветной бумаги;
- Ручки;
- Подставка для книг;
- Пенал;
- Цветные карандаши и фломастеры;
- Простые карандаши, точилка, ластик;
- Краски акварельные, кисти;
- Клей;
- Закладки для книг;
- Ножницы;
- Пластилин;
- Линейка, уголок;
- Стакан-непроливайка;
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