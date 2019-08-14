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      Когда пройдет школьная линейка в 2019 году

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      Когда линейка в школе 2019 Украина – когда первый звонок 2019
      Когда первый звонок в Украине в 2019 / ukranews

      Ежегодно в начале сентября школьные учреждения встречают учеников праздничной линейкой. В этом году 1 сентября приходится на воскресенье.

      Школьная линейка состоится 1 сентября, несмотря на то, что это выходной день. Но некоторые школы будут праздновать этот праздник в тот же день, когда все дети пойдут в школу - 2 сентября.

      Важно: Какие обследования должен пройти ребенок перед школой

      Когда будет школьная линейка

      Теперь школы имеют право самостоятельно выбирать формат и дату празднования. Именно поэтому от школы зависит, когда состоится празднование первого звонка. Лучший вариант для родителей – узнать дату проведения праздника в школьном учреждении накануне учебного года.

      Коли шкільна лінійка 1 вересня 2019

      Что покупать в школу первокласснику?

      Любому начинающему школьнику нужен рюкзак, спортивная одежда для физкультуры и сменная обувь.

      Перечень необходимой канцелярии для первоклассника:

      1. Тетради в клеточку, линейку / косую линейку;
      2. Папка для тетрадей;
      3. Обложки для учебников и тетрадей;
      4. Альбом для рисования;
      5. Дневник;
      6. Набор цветного картона и цветной бумаги;
      7. Ручки;
      8. Подставка для книг;
      9. Пенал;
      10. Цветные карандаши и фломастеры;
      11. Простые карандаши, точилка, ластик;
      12. Краски акварельные, кисти;
      13. Клей;
      14. Закладки для книг;
      15. Ножницы;
      16. Пластилин;
      17. Линейка, уголок;
      18. Стакан-непроливайка;

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Образование Дети и несовершеннолетние
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