Когда лучше просыпаться: интересный факт

Традиционная медицина южной Азии (аюрведа) рекомендует просыпаться в "брахма мухурта" – время перед рассветом, то есть за 1,5 часа до восхода – в аюрведе это время считается оптимальным для пробуждения.

Если вы вовремя легли спать, то утром после пробуждения будет чувствовать бодрость, силу и хорошее настроение, передает Ukrhealth.

По аюрведе, лучшее время для подъема – "брахма мухурта" или же до восхода солнца. Это учение отмечает, что для организма ранний подъем – лучший.

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Для такого пробуждения необходимо установить будильник ровно за 1 час 36 минут до восхода (это и называется "брахма мухурта"). Когда вы встаете раньше востока, вы синхронизируете свой уровень энергии с солнцем. Кроме того, такое время идеально подходит для медитаций.

Если вы просыпаетесь после 6, вы попадаете в фазу "капха" — период инертности и неповоротливости. Это настроит организм на замедление.

Кроме того, ранний подъем имеет свои преимущества. Он дает ощущение контроля над ситуацией, усиливает энергию, повышает настроение

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