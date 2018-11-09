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      Когда лучше просыпаться: интересный факт

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      Когда лучше просыпаться
      Когда лучше просыпаться / unsplash.com

      Традиционная медицина южной Азии (аюрведа) рекомендует просыпаться в "брахма мухурта" – время перед рассветом, то есть за 1,5 часа до восхода – в аюрведе это время считается оптимальным для пробуждения.

      Если вы вовремя легли спать, то утром после пробуждения будет чувствовать бодрость, силу и хорошее настроение, передает Ukrhealth.

      По аюрведе, лучшее время для подъема – "брахма мухурта" или же до восхода солнца. Это учение отмечает, что для организма ранний подъем – лучший.

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      Для такого пробуждения необходимо установить будильник ровно за 1 час 36 минут до восхода (это и называется "брахма мухурта"). Когда вы встаете раньше востока, вы синхронизируете свой уровень энергии с солнцем. Кроме того, такое время идеально подходит для медитаций.

      Если вы просыпаетесь после 6, вы попадаете в фазу "капха" — период инертности и неповоротливости. Это настроит организм на замедление.

      Кроме того, ранний подъем имеет свои преимущества. Он дает ощущение контроля над ситуацией, усиливает энергию, повышает настроение

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Советы
      Источник: 24 Канал
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