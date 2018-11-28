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      Когда лучшее время для завтрака: ответ диетологов

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      Здоровый завтрак
      Здоровый завтрак / Фото из соцсетей

      Диетологи утверждают, что время завтрака необходимо учитывать так же точно, как и то, какие продукты вы будете потреблять.

      О сообщают российские СМИ со ссылкой на диетологов.

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      Диетологи считают, что завтракать нужно в течение двух часов после пробуждения, так как это позволяет наладить пищеварение и стабилизировать уровень сахара в крови.

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      Когда лучше завтракать

      Отметим, что пропущенный завтрак повышает риск развития диабета второго типа, дестабилизирует уровень сахара и замедляет метаболизм. Не нужно устраивать завтрак из пяти блюд. Главное, выпить стакан воды на голодный желудок и съесть что-нибудь легкое (йогурт, яйцо, фрукт). Постепенно организм привыкнет есть утром, и это войдет в привычку.

      Стоит ли завтракать перед тренировками – вопрос индивидуальный. Организм может по-разному реагировать на нагрузку после еды. И если ты съешь бутерброд, а потом почувствуешь себя плохо, лучше тренироваться на голодный желудок.

      via GIPHY

      А если хочется поесть и потом заняться спортом – тогда стоит завтракать сложными углеводами. В этом случае прием пищи должен происходить примерно за час до или через час после спорта.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Диеты Здоровое питание Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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