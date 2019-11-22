Когда между Украиной и Россией появится стена и защитит ли она нас от агрессора

Стену на украинско-российской границе строят уже пятый год подряд. Хотя сначала должны были завершить амбициозный проект до 2018 года, а потом обещали со дня на день, до 2020. Однако в ближайшее время воображаемую красную ленточку перед стеной Яценюка разрезать никто не будет, ведь мы до сих пор не отмежевались от агрессора.

На каком этапе громкий фортификационный проект и защитит знаменитая стена Яценюка нас в случае, если во время разведения сил что-то пойдет не так – узнавали журналисты 24 канала.

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Вал должны были обустроить вдоль всей границы с Россией, а это более двух тысяч километров. Сигнализация, башни, земляной ров шириной 4 метра. Дедлайн провалили уже дважды, новая дата – 2021 год. И сейчас стену не завершили ни в одной области, лишь чуть больше половины построили на Харьковщине.



Стену на границе с РФ строят уже 5 лет/ Скриншот из видео

Как отмечают эксперты, в таком виде стена малоэффективна. "Однозначно, что она не выдержит военного нашествия Российской Федерации", – говорит военный эксперт Игорь Козий.

Мы уже имели опыт 2014 года, когда противотанковый ров в пределах Луганской области засыпали, а колонны техники врага прошли, вспоминает глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. Поэтому стену стоит усилить и речь идет не о монолитном бетонном заборе.

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А также стоит усилить "глаза" границы, как это сделали на Харьковщине. Видео и инфракрасный надзор покрывает этот участок почти полностью. Если армия врага пойдет в наступление – ВСУ успеют заблаговременно предупредить об атаке. В Госпогранслужбе так хотят оснастить всю стену. Однако для этого, ее сначала надо достроить.



Усиленный надзор над границей с Россией/ Скриншот из видео

Почему не могут достроить стену? Конечно, главная проблема в том, что Украина не контролирует около 500 километров своей границы на оккупированном Донбассе.

Другая проблема – деньги, на проект уже потратили почти полтора миллиарда гривен, а нужно – 4. По словам правоохранителей, часть средств просто украли. Сейчас НАБУ и ГПУ расследуют дело, ущерб оценивают в 100 миллионов гривен.