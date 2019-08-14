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      Когда могут пройти местные выборы: политолог назвал важный нюанс

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      Когда могут провести досрочные местные выборы?
      Когда могут провести досрочные местные выборы? / gettyimages.com

      Сразу после парламентских выборов вероятность местных выборов сильно выросла. Но важным условием их проведения являются законные основания. И от этого зависит дата выборов.

      Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      Эксперт замечает: досрочные местные выборы политически выгодны правящей партии "Слуга народа". Но основанием для проведения может быть только изменение законодательства. И от этого зависит дата проведения.

      Юридически корректно провести досрочные местные выборы возможно, только изменив законодательство, введя новые нормы полномочий органов местного самоуправления. На этом основании изменить сроки проведения кампании. Не в отдельных городах или районах, а по всей Украине,
      – отмечает Фесенко.

      Политолог не исключает, что есть планы провести выборы в ноябре 2019 года. При условии, что изменения в законодательство будут приняты в октябре. После чего принимается постановление о досрочных выборах. Но, отмечает Владимир Фесенко, если будут вноситься изменения в Конституцию, то тогда в ноябре провести выборы невозможно. Изменения в Конституцию вносятся в течение двух сессий. То есть, выборы пройдут не раньше апреля 2020 года.

      Когда в Украине должны состояться местные выборы?
      Согласно Конституции Украины, местные выборы проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы должны пройти в октябре 2020 года.

      Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти. Глава офиса президента Андрей Богдан недавно заявил, что реформу децентрализации необходимо закончить. Тогда можно говорить о проведении досрочных местных выборов.

      Идею о досрочных местных выборах не поддерживает партия "Голос". По их мнению, нужно следить за работой нового парламента и потом принимать решение. Другие политсилы пока не высказали своих взглядов.

      парламентські вибориРезультаты парламентских выборов / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Децентрализация Местные выборы 2020 Конституция
      Источник: 24 канал
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