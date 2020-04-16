18:34
16 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Когда могут снять особый режим въезда в Киев: дата

      - Читати новину українською
      Блокпосты на въезде в Киев / Фото с Facebook dtp.kiev.ua

      С 16 апреля на всех въездах в Киев ввели усиленный контроль. Он продлится до понедельника, 20 апреля, а после этого ограничения могут снять.

      Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, комментируя введение обязательной термометрии водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев, передает Укринформ.

      Важно На въезде в Киев образовались пробки из-за блокпостов: видео

      Что предусматривает особый режим въезда в Киев? Особый режим въезда в столицу начал действовать с 13 часов четверга. На блокпостах при въезде в столицу проверяют температуру в автобусах, микроавтобусах, грузо-пассажирском транспорте и легковых автомобилях, в которых находится трое и более человек. Всего Киев обнесли 9 блокпостами.

      К контролю водителей и пассажиров привлечены все службы. Контроль осуществляют медики, также на постах присутствуют представители полиции, ГСЧС.

      "Меры вынуждены. Мы видим, что сейчас уже на подъездах к Киеву есть трудности с движением, но мы предупреждали об этом заранее, все знали, что сегодня вводятся ограничения", – подчеркнул Пантелеев.

      Интересно В украинских городах усиливают карантин перед Пасхой: где и какие запреты будут действовать

      Когда могут снять ограничения? Заместитель председателя КГГА напомнил, что особый режим въезда в столицу будет действовать до 20 апреля. Поэтому уже с понедельника или вторника, 21 апреля, карантинные меры могут ослабить.

      Такие мероприятия мы планируем проводить до понедельника включительно, но относительно самого понедельника решение будет принято позже. Возможно после проведения Пасхи ограничение будет снято, если мы увидим, что ситуация стабильна и в городе Киеве нет какого-то большого количества людей рядом с культовыми сооружениями,
      – подытожил Пантелеев.


      Где на въезде в Киев стоят блокпосты с 16 апреля / Карта

      Как и кому будут мерять температуру при въезде в Киев?
      Температурный скрининг будут делать в авто, где более 2 человек, где меньше – выборочно.

      Если во время проверки температура будет выше 37,5 градусов, тогда вызовут бригаду для тестирования на COVID-19 и отправят этого человека на самоизоляцию. Если же температура будет выше 38,0 градусов – человека принудительно госпитализируют.

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Киева Новости Украины Новости политики Пасха КГГА
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 13:33 В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего
      Новини України 135909
      сегодня , 14:53 Скандал вокруг "коронавируса из уханьской лаборатории": реакция Китая
      Новини світу 22826
      сегодня , 16:12 В украинских городах усиливают карантин перед Пасхой: где и какие запреты будут действовать
      Новини України 14801
      сегодня , 14:37 Зеленский подписал "антикоронавирусный" закон: на карантин можно закрывать целые города
      Новини України 10955
      сегодня , 11:30 Рынок труда в условиях карантина: как найти дистанционную работу
      Статті 15417
      сегодня , 15:30 Песчаная буря поднялась на Киевщине – в Ирпене снесло крышу: фото, видео
      Новини України 13471
      сегодня , 18:18 Чернобыль снова горит: все, что известно о пожаре в зоне отчуждения, фото и видео
      Новини України 81088
      сегодня , 11:52 Коронавирус в России: новый антирекорд
      Лікування 243018
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:30 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
      Олександр Бевза
      сегодня , 16:22 В Украине продолжается флешмоб в поддержку ветеранского бизнеса
      Євгенія Мазур