Когда могут снять особый режим въезда в Киев: дата

С 16 апреля на всех въездах в Киев ввели усиленный контроль. Он продлится до понедельника, 20 апреля, а после этого ограничения могут снять.

Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, комментируя введение обязательной термометрии водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев, передает Укринформ.

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Что предусматривает особый режим въезда в Киев? Особый режим въезда в столицу начал действовать с 13 часов четверга. На блокпостах при въезде в столицу проверяют температуру в автобусах, микроавтобусах, грузо-пассажирском транспорте и легковых автомобилях, в которых находится трое и более человек. Всего Киев обнесли 9 блокпостами.

К контролю водителей и пассажиров привлечены все службы. Контроль осуществляют медики, также на постах присутствуют представители полиции, ГСЧС.

"Меры вынуждены. Мы видим, что сейчас уже на подъездах к Киеву есть трудности с движением, но мы предупреждали об этом заранее, все знали, что сегодня вводятся ограничения", – подчеркнул Пантелеев.

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Когда могут снять ограничения? Заместитель председателя КГГА напомнил, что особый режим въезда в столицу будет действовать до 20 апреля. Поэтому уже с понедельника или вторника, 21 апреля, карантинные меры могут ослабить.

Такие мероприятия мы планируем проводить до понедельника включительно, но относительно самого понедельника решение будет принято позже. Возможно после проведения Пасхи ограничение будет снято, если мы увидим, что ситуация стабильна и в городе Киеве нет какого-то большого количества людей рядом с культовыми сооружениями,

– подытожил Пантелеев.



Где на въезде в Киев стоят блокпосты с 16 апреля / Карта

Как и кому будут мерять температуру при въезде в Киев?

Температурный скрининг будут делать в авто, где более 2 человек, где меньше – выборочно.



Если во время проверки температура будет выше 37,5 градусов, тогда вызовут бригаду для тестирования на COVID-19 и отправят этого человека на самоизоляцию. Если же температура будет выше 38,0 градусов – человека принудительно госпитализируют.