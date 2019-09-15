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      Когда могут состояться выборы мэра Киева

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      В "Слуге народа" сказали, когда могут состояться выборы мэра Киева
      В "Слуге народа" сказали, когда могут состояться выборы мэра Киева / rubryka.com

      Выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета могут состоятся после завершения децентрализации, заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

      Так, отвечая на вопрос издания lb.ua, возможно ли проведение местных выборов в Киеве после принятия закона "О столице", Корниенко ответил, что логично было бы проводить выборы после завершения общей децентрализации.

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      Логично, чтобы так было. Но будут ли выборы сразу после принятия закона "О столице", еще надо смотреть. Есть логика общей децентрализации, и она тоже должна завершиться первыми местными выборами,
      – сказал заместитель главы фракции "Слуга народа".

      Очередные выборы мэра Киева должны состояться 25 октября 2020 года. В этот день состоятся выборы мэров других городов Украины, а также – депутатов в городские и сельские советы.

      12 сентября нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что его политсила будет инициировать проведение досрочных выборов городского головы Киева и Киевсовета для полной перезагрузки власти.

      4 сентября Кабмин одобрил представление об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА и направил соответствующий документ в Офис Президента.

      12 сентября Кличко заявил, что начинает консультации с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета. Кличко также сказал, что будет участвовать в выборах мэра Киева, независимо от того, будут они досрочными или очередными.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Местные выборы 2020 Слуга народа Киеврада КГГА Новости Киева Новости политики
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