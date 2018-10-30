21:01
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Беременность и роды
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Когда можно забеременеть после родов

      51 Читати новину українською
      Когда можно беременеть во второй раз
      Когда можно беременеть во второй раз / unsplash.com

      Со слов специалистов, будущим мамам стоит ждать год между рождением ребенка и новой беременностью, чтобы уменьшить риски для собственного здоровья и развития малыша.

      Об этом заявила группа исследователей из Университета Британской Колумбии (UBC) и Школы Общественного здоровья Гарвардского университета, передает ВВС.

      Читайте также: Украинские хирурги впервые проведут уникальную операцию в утробе матери

      Всемирная организация здравоохранения рекомендует, что между беременностями должно пройти 24 месяца, или не менее 18-ти. Ведь очень короткие интервалы между беременностями могут спровоцировать преждевременные роды, привести к малому весу младенцев и повысить риски детской и материнской смертности.

      Коли можна вагітніти вдруге

      Сколько времени должно пройти после родов до следующей беременности? Достаточно одного года

      Однако автор исследования доктор Венди Норман говорит, что так долго ждать не обязательно. Особенно, хорошие новости, пожалуй, для женщин старше 35 лет, которые часто намеренно не планируют делать промежуток между беременностями.

      Это оптимальный годовой интервал – доступный для многих женщин, и на него действительно стоит идти, чтобы уменьшить риски,
      – отметила она.

      Ученые исследовали почти 150 000 родов в Канаде. Выяснилось, что интервал от 12 до 18 месяцев является идеальным между родами и новой беременностью.

      Итоги ученых относительно срока беременности:

      1. Беременность, которая началась меньше, чем через 12 месяцев после предыдущей, несет риски для женщин в любом возрасте.

      2. Больший риск повторная беременность представляет для женщин старше 35 лет, в то же время, как риск для здоровья младенца наименьший, если матери от 20 до 34 лет.

      3. Женщины, старше 35 лет, которые зачали ребенка через 6 месяцев после предыдущих родов, имели риск материнской смертности или вреда здоровью на уровне 1,2% (12 случаев на 1000 беременностей).

      4. Промежуток в 18 месяцев между беременностями уменьшал риск материнской смертности или вреда здоровью до 0,5% (5 случаев на 1000).

      5. Младшие женщины, которые забеременели через 6 месяцев после предыдущих родов, имели риск преждевременных родов на уровне 8,5%.

      6. Риск преждевременных родов сокращался до 3,7%, если они ждали 18 месяцев между беременностями.

      Коли можна завагітніти знову

      Беременеть второй раз после родов через год

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      сегодня , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      сегодня , 20:01 Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      Яніна Ткачук
      Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      сегодня , 19:02 Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сегодня , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Налоги на зарубежные посылки от 22 евро или как правительство провалило борьбу с контрабандой
      сегодня , 18:48 Налоги на зарубежные посылки от 22 евро или как правительство провалило борьбу с контрабандой
      Как помочь малышу быстрее заговорить: эффективный метод
       11 июня , 14:29
      Можно ли заниматься сексом во время беременности: объяснение
       15 июня , 23:28
      Какой сок принесет наибольшую пользу малышу
       8 мая , 14:33
      На каком месяце беременности женщина начинает ощущать движения малыша
       21 мая , 08:29
      Стресс для беременных такой же вредный, как табакокурение
       19 сентября , 16:30
      Полезны ли диеты во время беременности: ответ ученых
       26 сентября , 15:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук