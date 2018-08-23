Когда можно заводить кота ребенку
Коты способствуют психологическому расслаблению и помогают развиваться ребенку. Но не стоит сразу заводить домашнего любимца после того, как ребенок попросил купить его.
Все потому, что коты нуждаются в уходе, пишет портал "Наша мама". И поэтому родители объясняют ребенку, что он будет ухаживать за животным и кормить его.
Читайте также: Прогестерон при беременности: норма и отклонение
Заводить кота нужно тогда, когда ребенку исполнилось три года. До этого периода в доме должна быть повышена санитария. Трехлетний ребенок уже будет понимать, что когда тянешь кота за хвост или шерсть – то ему больно или, к примеру, то, что есть корм животного нельзя.
Стоит заводить кота, когда ребенку исполнится 3 года
Домашнее животное способствует лучшему развитию ребенка, оно развивает в них ответственность и заботу. Кот поможет развить у детей самостоятельность, ведь у них будут обязанности кормить питомца и убирать за ним. Родители должны научить этому детей, это их будет дисциплинировать.
К тому же, поглаживание кошек снимает напряжение. А вот общение с домашним животным заряжает на положительные эмоции.
Коты снимают напряжение
Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.