Когда можно заводить кота ребенку

Коты способствуют психологическому расслаблению и помогают развиваться ребенку. Но не стоит сразу заводить домашнего любимца после того, как ребенок попросил купить его.

Все потому, что коты нуждаются в уходе, пишет портал "Наша мама". И поэтому родители объясняют ребенку, что он будет ухаживать за животным и кормить его.

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Заводить кота нужно тогда, когда ребенку исполнилось три года. До этого периода в доме должна быть повышена санитария. Трехлетний ребенок уже будет понимать, что когда тянешь кота за хвост или шерсть – то ему больно или, к примеру, то, что есть корм животного нельзя.



Стоит заводить кота, когда ребенку исполнится 3 года

Домашнее животное способствует лучшему развитию ребенка, оно развивает в них ответственность и заботу. Кот поможет развить у детей самостоятельность, ведь у них будут обязанности кормить питомца и убирать за ним. Родители должны научить этому детей, это их будет дисциплинировать.

К тому же, поглаживание кошек снимает напряжение. А вот общение с домашним животным заряжает на положительные эмоции.



Коты снимают напряжение