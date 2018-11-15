Когда МВФ рассмотрит новую программу поддержку Украины: в Фонде назвали условие

В Международном валютном фонде заявили, что рассмотрение новой программы сотрудничества с Украиной будет возможно после того, как Верховная Рада утвердит государственный бюджет на 2019 год.

Об этом заявил официальный представитель институции Джерри Райс, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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"Власть страны продолжает работать над выполнением предварительных условий, необходимых для дальнейшего утверждения новой программы со стороны совета директоров. Мы ожидаем, что совет директоров рассмотрит программу позже в этом году, после выполнения этих предварительных условий, а именно – утверждение госбюджета на 2019 год", – отметил он.

Напомним, 19 октября уполномоченный персонал МВФ достиг соглашения с Украиной о новой программе поддержки экономической политики stand-by (SBA). Новое соглашение предусматривает 3,9 миллиарда долларов для Украины, и "послужит основой для экономической политики властей в 2019 году".



Кроме того, с 1 ноября в Украине выросли тарифы на газ на 23,5%. Таким образом, конечная цена газа для населения составляет 8548,92 гривны за тысячу кубических метров, а для предприятий теплокоммунэнерго – 8361,85 гривны. Заметим, что одним из требований МВФ, как раз и было повышение тарифов на газ.