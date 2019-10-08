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      Когда начнется "бабье лето" в Киеве

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      "Бабье лето" в Киеве начнется уже в конце текущей недели
      "Бабье лето" в Киеве начнется уже в конце текущей недели / 24 канал

      Уже в конце текущей недели в Киеве начнется так называемое "бабье лето", то есть температура воздуха значительно повысится.

      Как рассказали в Центральной геофизической обсерватории, 8 октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась до -0,3 градуса. Таким образом завершился безморозный период, который длился с 30 марта – в целом 192 дня.

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      По словам климатологов, обычно температура ниже нуля опускается 18 октября, и в среднем такая погода длится 188 дней.

      Правда, в этом году на киевлян еще ждет "бабье лето". Начнется оно уже в конце текущей недели, а именно 13 октября.

      Самое короткое "бабье лето" в столице длилось 144 дня – произошло это в 1902 и 1945 годах. А дольше всего – 223 дня в 2008 и 2013 годах.

      Что такое "бабье лето"?
      "Бабьим летом" обычно называют относительно длительный период теплой и сухой погоды осенью.

      По данным Украинского гидрометцентра, 13 октября температура в Киеве поднимется до +17 – +19 градусов тепла, в то же время специалисты осадков не прогнозируют.

      Температура, Укргідрометцентр, Україна, погода, бабине літо
      Прогноз погоды на 13 октября от Укргидрометцентра

      К слову, накануне, 7 октября, в Киеве выпал первый снег, правда, немного, лишь присыпало. Также снег выпал и 8 октября еще лежал в высокогорье Карпат.

      Какой будет погода в Украине 9 октября, можете ознакомиться по этой ссылке.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Киева Новости Украины Погода
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