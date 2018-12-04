Когда начнут наказывать нарушителей правил ввоза автомобилей на европейских номерах

В Украине начали действовать новые правила растаможки для автомобилей на европейских номерах. Базовые ставки установлены в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых объемом до трех тысяч и более кубических сантиметров нужно будет заплатить соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более – 75 и 150 евро.

Нарушителей правил ввоза автомобилей на европейских номерах начнут наказывать после 24 мая. Штраф за не соблюдение таможенного режима составит 34 тысячи гривен.

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Цены на автомобильный газ могут взлететь вверх. Маржа на розничном украинском рынке сжиженного газа составляет 6 евроцентов за литр. То есть чуть больше полутора гривни. Чтобы инвестиции в газовый сектор отразились за 4-5 лет, маржа должна быть выше еще на гривну. Иначе вкладывать деньги станет невыгодно. До конца 2018 года, по оценкам специалистов, потребление сжиженного газа в Украине вырастет на 10% и составит 1 миллион 750 тысяч тонн.



До концу года потребление сжиженного газа в Украине вырастет на 10%

Минрегионстрой предлагает ввести европейскую практику создания специальных технических средств для снижения скорости движения при въезде в населенные пункты. При строительстве новых и реконструкции существующих трасс соответствующую полосу нужно будет обустраивать специальным островком высотой в 5-10 сантиметров непосредственно при въезде и 15-20 – в самих населенных пунктах.



Специалисты советуют оставлять свои машины на стоянках с охраной

Как уберечь свое авто от кражи? Чаще всего воры работают в ночное время, поэтому специалисты советуют оставлять свои машины на стоянках с охраной. А еще лучше – закрывать их в гараж. При его выборе предпочтение следует отдавать кооперативам с видеонаблюдением. Кроме того, гараж необходимо оборудовать качественными замками и сигнализацией.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что по прогнозам экспертов цены на топливо в Украине продолжат падение. В целом же на стоимость бензина в Украине влияют мировые тенденции, курс доллара, размер налогов и сборов.