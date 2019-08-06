Когда начнутся глобальные изменения на таможне: Нефедов ответил

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов рассказал о важных направления развития таможни и о проблемах с реформированием в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко.

О ближайших изменениях

На вопрос о планах на январь 2020 года, Нефедов ответил: "Я честно скажу, что до плана такого уровня еще очень далеко. Я даже не уверен, что такой будет составлен в январе. Классическая история: сейчас все начинают присылать мне проблемы, или советы, или какие-то идеи на уровне того: а почему бы не ввести электронную очередь, почему бы не сделать апликейшн, через который можно подавать таможенные декларации, почему бы не перенастроить риски".

Читайте также: В Украине стартовала реформа таможни: какие планы у Нефедова

Он отметил, что должно быть примерно такой ход событий:

Во-первых, этим должен кто-то заниматься, физически. Должны быть наняты продуктовые менеджеры, должны быть созданы команды, они должны получать ресурсы, они банально должны начать получать зарплату и так далее. Всего этого еще сейчас нет. После этого должна быть проведена оценка, что есть – проведены аудиты процессов – например. После этого из вещей, которые есть, можно формировать какой продакт-мэп, мол, мы все оценили, и у нас на ближайший год есть такие микропроекты, и на них есть ресурсы, люди, деньги, время, политическая воля. Тогда можем получить какое-то планирование и график.

"Я могу сказать откровенно, что в ProZorroо мы вышли на такую дорожную карту где-то не за полтора, а за 2 года работы. Я очень надеюсь, что мы здесь пройдем этот путь быстрее. Пока я реально могу говорить только о направлениях, но не о сроках, в которые каждый из них нам удастся достичь", – объяснил Нефедов.

Максим Нефедов, который недавно стал руководителем новой Государственной таможенной службы, считает, что таможня относится к одной из двух сфер в Украине, где со времен Майдана наблюдается лишь незначительный прогресс. Поэтому он решил отправиться на конкурс, чтобы реформировать эту структуру.

По его словам, одной из таких сфер является создание Службы финансовых расследований и решения всего комплекса вопросов следствия, прокуратуры, судебного процесса.

Вторая – это фискальный блок. То есть таможня и налоговая. Именно они являются основным источником для жалоб бизнеса,

– отметил Нефедов.

И объяснил, что ему предложила отправиться на конкурс главы таможенной службы министр финансов Оксана Маркарова. Именно она, собственно, и протолкнула реформу разделения ГФС на две службы и создание их с нуля.

Что надо знать о разделе Государственной фискальной службы?

Решение о распределении ГФС на таможенную и налоговую службы было принято Кабмином еще 18 декабря 2018 года, а уже 6 марта 2019 года было утверждено соответствующее положение. Таким образом, ГФС была разделена на две отдельные структуры.



20 марта 2019 года Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб. Государственной налоговой службе возглавил юрист Сергей Верланов сроком на 5 лет с момента начала исполнения обязанностей.



Впрочем, конкурс на пост главы Гостаможенной службы был приостановлен по решению Окружного административного суда города Киева. 24 июня Шестой апелляционный административный суд возобновил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

"Я был убежден, что туда придут все партнеры крупных юридических компаний, специалисты по налогам и пошлинам из "большой четверки" (4 ведущие международные консалтинговые фирмы – 24 канал). Но они, очевидно, не пришли.", – подытожил Нефедов.

Нефедов назвал крупнейших контрабандистов в Украине

Максим Нефедов считает, что одной из его задач на посту является поиск пошагового механизма, который позволит уменьшить коррупцию, а впоследствии и уничтожить ее. На этом пути у него может быть много врагов, но именно это и будет означать, что реформы действуют.

Интересно! Почему Нефедов хотел возглавить таможню: эксклюзивный комментарий чиновника

Ведущий программы Денис Бигус попросил Нефедова назвать пять крупнейших украинских контрабандистов.

"Господин Альперин, например. Господин Аминев, господин Шерман. Хммм ... Видите, я еще неопытный таможенник. Господин Фирманюк", – ответил Нефедов.

Пятый ... Я слышал много фамилий на Западной Украине, но я их не помню. У меня есть бумажка, я записываю их. Честно. Я эе должен узнавать о них. Это люди, которых по крайней мере пресса связывает с таможенными нарушениями,

– добавил он.

"Я не правоохранитель, я не хочу бросаться просто обвинениями. Все-таки государственный служащий должен за это отвечать. Но в прессе я слышал про этих людей нехорошее", – отметил чиновник.

Что известно о Максиме Нефедове?

Был первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. В министерстве он отвечал за реформу публичных закупок, в том числе внедрение электронных тендеров в рамках проекта ProZorro. До назначения в правительство был директором украинского офиса фонда прямых инвестиций Icon Private Equity. Также Нефедов является руководителем общественной организации "Центр развития цифровой экономики".