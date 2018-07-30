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Когда наконец заработает Hyperloop в Украине: Омелян обнародовал сроки

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Омелян назвал дату запуска Hyperloop в Украине
Омелян назвал дату запуска Hyperloop в Украине / Коллаж 24 канал

По самым оптимистичным прогнозам, Hyperloop могут запустить в Украине в 2023-2025 годах, а окупится этот проект лишь через 12 лет, правда, как показывает практика, железная дорога не окупается никогда.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "Обозреватель".

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"Первая в мире поездка на Hyperloop должна состояться в Абу-Даби в 2020 году во время всемирной выставки. Оптимистичный сценарий для Украины – 2023-2025 годы. Наша идея – соединить Балтику и Черное море. Видим огромный потенциал в этом направлении", – подчеркнул чиновник.

По его словам, Hyperloop Transportation Technologies, с которой подписано соглашение, видит окупаемость через 12 лет.

"Это крутая штука, потому что дорога не окупается никогда. Железнодорожная инфраструктура всегда строилась государством за государственные деньги, а потом находились разные форматы. Концессионная дорога работает в США, но поверьте, там очень много государственных средств", – заключил Омелян.

Напомним, 22 февраля глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что украинские компании будут разрабатывать собственную скоростную железную дорогу по технологии Hyperloop.

Что такое Hyperloop? Это сверхскоростная транспортная система. В ней пассажиры будут передвигаться в специальных капсулах в вакуумной трубе. Скорость движения – до 1200 километров в час. Концепция Hyperloop была опубликована Илоном Маском в августе 2013 года. 11 мая 2016 года в пустыне штата Невада провели первое успешное испытание Hyperloop.

 

 

Теги: Новости Украины Владимир Омелян железная дорога Hyperloop Министерство инфраструктуры
Источник: 24 Канал
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