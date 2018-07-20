Когда необходимо идти к окулисту: основные симптомы

Нормально, когда зрение меняется после 40 или 50 лет. Однако при некоторых симптомах нужно срочно обратиться к врачу.

Если человек видит мошки перед глазами или вспышки, тогда необходимо идти к офтальмологу, пишет Opticclub.

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При небольшом количестве это считается нормальным явлением для пожилых людей. Однако, если количество их растет, то это может быть признаком отклонения.

К врачу необходимо идти, если вы вдруг потеряли периферическое зрение. Постепенная утрата не должна насторожить людей пожилого возраста, а вот внезапная – может свидетельствовать о глаукоме (болезнь глаз, при которой повышается давление и повреждается зрительный нерв), которая может привести к слепоте. При раннем обнаружены глаукомы можно вылечить глаза.



Когда необходимо идти к окулисту

Если после сна человек замечает серый цвет в зрачке, который обычно является черным, то это может свидетельствовать о катаракте. Катаракта – это частичное или полное помутнение хрусталика глаза. Облегчить симптомы могут корректирующие очки и диета. К врачу в этом случае просто необходимо обратиться.

К слову, австралийские ученые установили, что употребление апельсинов способно замедлить симптомы макулодистрофии и сохранить зрение в пожилом возрасте.

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