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Когда необходимо проходить онко-скрининг: Супрун опубликовала график

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Когда необходимо проходить онко-скрининг
Когда необходимо проходить онко-скрининг / comitefeminin24.fr

Очень важно, чтобы каждый человек вовремя проходил обследование, особенно это касается онкозаболеваний. Все потому, что большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала график онко-скрининга, говорится на странице в Facebook.

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Женщинам необходимо проходить следующие обследования:

1) от 20 до 29 лет:

– Клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;

– цитологическую диагностику (ПАП-тест) на рак шейки матки с 21 года, 1 раз в 3 года.

2) от 30 до 39 лет

– Клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;

– цитологическую диагностику и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.

3) от 40 до 49 лет

– Клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;

– маммографию – 1 раз в 2 года;

– ПАП-тест и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.

Обстеження для жінок
Обследования для женщин

4) от 50 лет

– Клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;

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– маммография – 1 раз в 2 года;

– Колоноскопию – 1 раз в 5 лет.

5) После 60 лет другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.

Обследования для мужчин

1) от 40 до 49 лет

– Осмотр у уролога – 1 раз в год. После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).

2) от 50 лет

– Осмотр у уролога – 1 раз в год. После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест.

– Колоноскопию – 1 раз в 5 лет.

Обстеження для чоловіків
Обследования для мужчин

3) После 60 лет другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.

Супрун также советует обращаться к врачу, если вы заметили любые изменения.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровье Лечение Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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