Когда никотиновые пластыри угрожают жизни: объяснение медиков

Использование никотиновых пластырей во время беременности повышает вероятность возникновения синдрома внезапной детской смерти – неожиданной смерти здорового ребенка в возрасте до 12 месяцев, вероятнее всего, во время сна.

Об этом заявили американские ученые из Медицинской школы Гейзеля в Дартмуте, передает Еurekalert.

Несмотря на многочисленные предупреждения врачей, около 10% беременных женщин курят. И курение во время беременности может иметь очень плохие последствия: выкидыш, преждевременные роды, низкий вес при рождении и мертворождение.

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Поэтому чаще всего к никотиновым пластырям прибегают женщины во время беременности – такая терапия заменяет им сигареты. Однако по результатам последних исследований, никотин в любой форме может увеличить риск внезапной детской смерти.

Ученые отмечают, что использование никотина в виде пластырей или электронных сигарет не является безопасной альтернативой во время беременности – он может быть вредным для кардиореспираторной функции ребенка, увеличивая риск внезапной смерти.

В эксперименте с грызунами обнаружили, что воздействие сигаретного дыма или электронных сигарет действительно может ухудшить рефлекс дыхания у ребенка, который автоматически перезапускает дыхания после недостатка кислорода.

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