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Когда никотиновые пластыри угрожают жизни: объяснение медиков

19 Читати новину українською
Никотиновые пластыри опасны для жизни
Никотиновые пластыри опасны для жизни / vona.at.ua

Использование никотиновых пластырей во время беременности повышает вероятность возникновения синдрома внезапной детской смерти – неожиданной смерти здорового ребенка в возрасте до 12 месяцев, вероятнее всего, во время сна.

Об этом заявили американские ученые из Медицинской школы Гейзеля в Дартмуте, передает Еurekalert.

Несмотря на многочисленные предупреждения врачей, около 10% беременных женщин курят. И курение во время беременности может иметь очень плохие последствия: выкидыш, преждевременные роды, низкий вес при рождении и мертворождение.

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Поэтому чаще всего к никотиновым пластырям прибегают женщины во время беременности – такая терапия заменяет им сигареты. Однако по результатам последних исследований, никотин в любой форме может увеличить риск внезапной детской смерти.

Ученые отмечают, что использование никотина в виде пластырей или электронных сигарет не является безопасной альтернативой во время беременности – он может быть вредным для кардиореспираторной функции ребенка, увеличивая риск внезапной смерти.

via GIPHY

В эксперименте с грызунами обнаружили, что воздействие сигаретного дыма или электронных сигарет действительно может ухудшить рефлекс дыхания у ребенка, который автоматически перезапускает дыхания после недостатка кислорода.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Лечение Здоровье Медицина Дети Беременность и роды табак
Источник: 24 Канал
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