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Когда окупится Hyperloop в Украине: оптимистичный прогноз от министра Омеляна

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Владимир Омелян
Владимир Омелян / 24 Канал

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объяснил, почему не стоит сравнивать окупаемость вакуумного поезда Hyperloop и обычной украинской железной дороги.

Об этом он рассказал в интервью изданию "ЛИГАБизнесИнформ".

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Омелян отметил, что поскольку вакуумные поезда Hyperloop лишь тестируют в самых передовых странах запада и востока, по предварительным оценкам, стоимость одного километра этой инновационной "дороги" примерно 20 миллионов долларов.

Министр подчеркнул, что не стоит сравнивать Hyperloop с обычной украинской железной дорогой.

Мы не можем это сравнивать. Когда мы говорим об украинской, бывшей советской железной дороге, средняя скорость грузового поезда – 30-40 километров в час, скоростного пассажирского – максимум 140, а на самом деле – 80-90 километров в час. Когда мы говорим о высокоскоростной железной дороге, той, что становится нормальной обыденностью в Европе и давно уже существуют в Китае, Японии, начинает появляться в США, стоимость километра – 30-40 миллионов долларов и больше,
– констатировал глава Минифраструктуры.

Омелян подчеркнул очевидную выгоду от Hyperloop, когда тот таки появится в Украине.

"Когда мы говорим о новом виде транспорта таком, как Hyperloop, скоростью 1200 километров в час, выгода очевидна. Более того, Hyperloop согласно не с моими оценками, а американских компаний, которые их разрабатывают, окупается в течение 12 лет. Железная дорога не окупается никогда", – отметил чиновник.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что по самому оптимистичному прогнозу Hyperloop в Украине могут запустить уже в 2023-2025 годах.

22 февраля глава Мининфраструктуры Владимир Омелян анонсировал, что украинские компании будут разрабатывать собственную скоростную железную дорогу по технологии Hyperloop.

Что такое Hyperloop?
Это сверхскоростная транспортная система. В ней пассажиры будут передвигаться в специальных капсулах в вакуумной трубе. Скорость движения – до 1200 километров в час. Концепция Hyperloop была опубликована Илоном Маском в августе 2013 года. 11 мая 2016 года в пустыне штата Невада провели первое успешное испытание Hyperloop.

Теги: Новости Украины Техно Деньги Укрзализниця железная дорога Министерство инфраструктуры Владимир Омелян
Источник: 24 Канал
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