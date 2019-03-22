Когда он открывает рот, то обычно врет, - аналитик Atlantic Council о громком заявлении Луценко

Аналитик неправительственной организации США Atlantic Council Андерс Аслунд раскритиковал скандальное заявление генпрокурора Юрия Луценко относительно списка "неприкасаемых" от посла США Мари Йованович. Однако через несколько часов в соцсети Аслунд написал, что "отзывает" все сказанное.

Он работает генеральным прокурором 2-3 года, и он не провел ни одного существенного расследования – никого ни на одном уровне не посадили, заявил аналитик "Голоса Америки".

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Аслунд также добавил, что "когда Юрий Луценко открывает рот, он обычно врет".

"А он сам был вовлечен в разного рода сомнительные дела", – сказал он, напомнив о встрече Луценко с олигархом Игорем Коломойским после национализации Приватбанка.

Эксперт добавил, что после национализации Луценко встретился с Коломойским за рубежом. Аслунд назвал Луценко "человеком, который пытается заработать деньги для себя".

Он считается одним из наиболее коррумпированных лиц в Украине и не сделал ничего, что бы касалось его работы,

– заявил аналитик.

Между тем заявление генпрокурора он назвал "просто шумом", который "не имеет значения".

"Что касается Луценко, понятно, к какой силе он принадлежит. Он является человеком президента Порошенко. Но он не имеет никакого доверия. Так почему кто-либо должен обращать внимание на его слова? Мы в Вашингтоне слышим об этом только потому, что там присутствуют обвинения против посла США, о которой здесь высокого мнения. Никто из тех, кто знает обоих людей, как, например, я, не сомневается ни на мгновение в том, кто говорит правду, а кто – нет", – сказал Аслунд.

Что известно о скандальном заявлении Луценко? Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!".



Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму в почти 4 миллиона долларов, которые должно было бы выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной", и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".



На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

Отметим, Андерс Аслунд написал на своей странице в социальной сети Twitter, что "отзывает свое заявление относительно Луценко".

Как реагируют на заявление Луценко в США: смотрите видео