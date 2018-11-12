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      Когда организм сжигает больше всего калорий

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      Когда организм сжигает больше всего калорий
      Когда организм сжигает больше всего калорий / remediesforme.com

      Американские ученые из Медицинской школы Гарварда обнаружили, что организм людей в состоянии покоя сжигает вечером на 10% больше калорий, чем утром.

      Результаты исследования опубликовали в Current Biology.

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      Больше месяца семь участников жили в лаборатории без окон, где не получали никакой нагрузки и находились в состоянии покоя. Чтобы они не могли следить за временем, ученые забрали у них телефоны и часы. Режим дня диетологи строго регламентировали. При этом каждую ночь время сна смещалось на четыре часа.

      Оказалось, что лишь в том случае, когда биологический и фактический вечер у испытуемых совпадал, их организм каждый час сжигал примерно 0,5 граммов жира.

      Ученые определили, что вечером организм сжигает на 10% калорий, чем днем.

      Наименьшее количество калорий сжигается с четырех до шести утра, а наибольшее – с 17:00 до 20:00.

      И когда человек нарушает режим дня, ложится спать позже, то разница между биологическими часами и фактическим временем растет. Из-за этого биологический вечер наступает поздно ночью или рано утром, что является неблагоприятным временем для сжигания калорий.

      Найбільше калорій спалюється з 17:00 до 20:00
      Больше всего калорий сжигается с 17:00 до 20:00

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      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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