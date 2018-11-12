Когда организм сжигает больше всего калорий

Американские ученые из Медицинской школы Гарварда обнаружили, что организм людей в состоянии покоя сжигает вечером на 10% больше калорий, чем утром.

Результаты исследования опубликовали в Current Biology.

Читайте также: Супрун рассказала полезные советы, как правильно употреблять жиры

Больше месяца семь участников жили в лаборатории без окон, где не получали никакой нагрузки и находились в состоянии покоя. Чтобы они не могли следить за временем, ученые забрали у них телефоны и часы. Режим дня диетологи строго регламентировали. При этом каждую ночь время сна смещалось на четыре часа.

Оказалось, что лишь в том случае, когда биологический и фактический вечер у испытуемых совпадал, их организм каждый час сжигал примерно 0,5 граммов жира.

Ученые определили, что вечером организм сжигает на 10% калорий, чем днем.

Наименьшее количество калорий сжигается с четырех до шести утра, а наибольшее – с 17:00 до 20:00.

И когда человек нарушает режим дня, ложится спать позже, то разница между биологическими часами и фактическим временем растет. Из-за этого биологический вечер наступает поздно ночью или рано утром, что является неблагоприятным временем для сжигания калорий.



Больше всего калорий сжигается с 17:00 до 20:00

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.