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      Когда в Украине отключат отопление в 2019 году

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      Когда отключат отопление в 2019 в Киеве и городах Украины - даты
      Когда в Украине отключат отопление в 2019 году / Region.center

      Обычно, прекращение отопительного сезона приходится на период первой половины апреля. При условии, если среднесуточная температура в течение трех дней не опускается ниже, чем 8 градусов.

      Решение о начале и окончании отопительного сезона принимается на уровне городского совета. Стоит учесть, что в 2018 году отопительный сезон в Украине полноценно начался несколько позже, чем обычно.

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      Решение же о временном прекращении подачи тепла могут принять, исходя из климатических условий согласно правилам технической эксплуатации и другим нормативным документам.

      Если городской совет принял решение приостановить отопительный сезон, то об этом органы власти должны сообщить населению через СМИ, а также направить соответствующее письменное уведомление.

      Прекращение отопительного сезона в предыдущие годы в Украине

      Отопительный сезон корректируется в соответствии с изменениями в климате. В 2017-2018 году он длился с 15 октября по 15 апреля.

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      В прошлом году, в 2018-м, тепло подали в дома также 15 октября. Однако через несколько дней временно тепло перестали подавать, так как средняя температура еще не опустилась до нужного уровня – было слишком тепло. Восстанавливать отопление в Украине начали только в десятых числах ноября, когда в Украине постепенно пришло настоящее похолодание.

      По прогнозам синоптиков, потепление в Украине в этом году придет поздно. С 19 марта нас ждет еще один этап похолодания, а в последних числах месяца еще возможен мокрый снег. Настоящая весна ожидается только в апреле, резкое потепление прогнозируют с 8 числа.

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      Теги: Новости Украины Субсидии Отопительный сезон
      Источник: 24 канал
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