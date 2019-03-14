Когда в Украине отключат отопление в 2019 году

Обычно, прекращение отопительного сезона приходится на период первой половины апреля. При условии, если среднесуточная температура в течение трех дней не опускается ниже, чем 8 градусов.

Решение о начале и окончании отопительного сезона принимается на уровне городского совета. Стоит учесть, что в 2018 году отопительный сезон в Украине полноценно начался несколько позже, чем обычно.

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Решение же о временном прекращении подачи тепла могут принять, исходя из климатических условий согласно правилам технической эксплуатации и другим нормативным документам.

Если городской совет принял решение приостановить отопительный сезон, то об этом органы власти должны сообщить населению через СМИ, а также направить соответствующее письменное уведомление.

Прекращение отопительного сезона в предыдущие годы в Украине

Отопительный сезон корректируется в соответствии с изменениями в климате. В 2017-2018 году он длился с 15 октября по 15 апреля.

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В прошлом году, в 2018-м, тепло подали в дома также 15 октября. Однако через несколько дней временно тепло перестали подавать, так как средняя температура еще не опустилась до нужного уровня – было слишком тепло. Восстанавливать отопление в Украине начали только в десятых числах ноября, когда в Украине постепенно пришло настоящее похолодание.

По прогнозам синоптиков, потепление в Украине в этом году придет поздно. С 19 марта нас ждет еще один этап похолодания, а в последних числах месяца еще возможен мокрый снег. Настоящая весна ожидается только в апреле, резкое потепление прогнозируют с 8 числа.

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