Открытие пляжей и Гидропарка после карантина: в КГГА объяснили при каких условиях их откроют

Из-за карантина в Киеве закрыли доступы к пляжам. А также к Гидропарку. Но с 11 мая Украина начнет выходить из карантина.

Попри те, що перший етап виходу з карантину розпочнеться 11 травня, відкривати міські пляжі влада Києва поки не має наміру. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв в коментарі Obozrevatel.

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"Ми не плануємо давати доступ для відпочинку на прибережних територіях, пляжах. Поки що перший етап так званого ослаблення карантину цього не передбачає", – заявив Петро Пантелеєв.

Причиною такого рішення чиновник назвав те, що на пляжі є велика ймовірність поширення вірусу. Тож ухвалюючи рішення про відкриття пляжів, міська влада орієнтуватиметься на постанови центральних органів влади. Але й буде також вносити власні пропозиції.

Дещо інша ситуація з Гідропарком. Все через те, що там є і пляжні зони, і паркові. Тож там застосовуватиметься диференційний підхід. Але і там пляжі будуть закриті.

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Закритим буде і спортивний майданчик в Гідропарку – так звана "качалка".

"Ніхто не проти занять спортом, але поверхні є небезпечними з точки зору поширення вірусу. Проблема тільки в цьому. Тому спортивні та дитячі майданчики поки що відкривати не плануємо. На нашу думку, це небезпечно", – пояснив Пантелеєв.



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