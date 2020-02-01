Когда откроют Подольско-Воскресенский мост: что известно о скандальном строительстве

Подольско-Воскресенский мост упорно не исчезает из генеральных планов Киева. Его с перерывами строят уже 27 лет и стоит он более 11 миллиардов гривен.

Дважды мэр Александр Омельченко обещал перерезать красную ленту в 90-х, одиозный Александр Попов показывал макеты Николаю Азарову в 2011 году.

Читайте также: Паркинг вместо бассейна построили в школе Киева: экс-главному архитектору объявили подозрение

И вдруг мэр Киева Виталий Кличко пообещал открыть мост в 2020 году.

Сначала мост откроют не со всеми съездами. Движение пустят с Подола, а именно с улиц Верхний и Нижний вал на Троещину, на проспект Шухевича и улицу Бальзака. А полностью закончить проект обещают уже в 2021 году.



Движение

"У нас предполагается еще другая очередь – это транспортная связь с улицей Алишера Навои. Таким образом автомобилисты смогут попасть полноценно во всех направлениях не только на Троещину, но и на Воскресенку и на Лесной массив", – заявил главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" Александр Здольник.

А вот кому от строительства до строительства туго – это жителям левобережных Русановских садов. Сначала были конфликты, потому что проект в 90-х согласовали, а людей не спросили. Тогда под снос попали почти 250 частных садов. Да и жить по соседству с огромной транспортной развязкой люди не хотели. Сейчас, как говорят чиновники, вопрос с большинством местных урегулировали.



Ответ чиновников

Зато возник другой – местные не пропускали строительную технику по улице Центральной. Дорогу они строили за собственные деньги, поэтому не хотели, чтобы ее разбили. Даже шлагбаум поставили, впрочем Троещинская община его сломала. Технику пропустили после общественных слушаний.

Люди понимают, что мост – это необходимость, хотя создает неудобства. Строительство еще перетерпят, а вот возможный съезд на Сады с моста, где прогнозируют безумный трафик, ужасает.

Там у нас только 2 полосы. Если будут делать съезд с моста, то мы очень боимся, что придется сносить еще ряд домов по Центральной. А никто никаких разговоров не ведет,

– рассказала жительница Русановских садов Татьяна.

Проект съезда еще и до сих пор под вопросом, а вот пробки на узких улицах Подола прогнозировали давно и они могут стать реальностью. Несмотря на это, эксперты сохраняют оптимизм.

Директор Института города Александр Сергиенко пояснил, что сейчас Шулявский путепровод работает только прямо, но это уже помогло разгрузить город.

Интересно: Кличко хочет присоединить Коцюбинское к Киеву: документ

Сейчас мост построен на 70%. За это время на его возведение потратили больше 5 миллиардов гривен. Для завершения проекта надо еще шесть, однако в 2020 году выделили только три. Однако, киевская власть продолжает настаивать на своем, что в декабре 2020 года по мосту поедут первые машины.