Когда ожидать новые санкции против РФ и результат от этих ограничений

61 – именно столько раз США вводили санкции в отношении России за последние 7 лет. 4 года наказания вводят за агрессию в отношении Украины и ранее ограничения касались действий Кремля в Сирии. На этой неделе спецпредставитель Госдепа вновь заговорил о новых ограничениях.

Газ, нефть, лес, технологии и международные кредиты – основные столбы российской экономики. И именно они наполняют российскую государственную казну. А еще – это ключевые направления санкций.

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Так, США совсем перекрыли доступ к двум последним пунктам. Результат: за четыре года российские фирмы стали вдвое реже появляться на зарубежных рынках. Причина здесь частично и в выводе "из игры" бизнесменов, которые попали под санкции.

По разным оценкам, сейчас из России выведено от 800 миллиардов долларов до 1 триллиона. И вот представьте себе, что те, кто это сделал, подпадают под прямые санкции и не могут ими пользоваться,

– отметил эксперт Центра исследования России Владимир Огрызко.

Прицельный подход – это также один из механизмов. Сейчас под санкциями американцев почти полтысячи компаний, российских или работающих с ними. А также чиновники, военные, бизнесмены из окружения Путина. Когда под ограничения попал председатель алюминиевого гиганта "Русал" олигарх Олег Дерипаска – за десять минут компания стала на двадцать процентов дешевле. "Это очень хороший сигнал другим... Это – первые кролики, а дальше будете вы все", – добавил Владимир Огрызко.

Спасаться от давления решили оффшорами. Путин и Медведев, которые публично критиковали серые счета, хотят помочь бизнесу регистрацией на российских островках без налогов. Ведь и сами признают – в России не лучшие времена. "К сожалению, с некоторыми странами у нас вообще потерян диалог", – сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Но затянуть пояса пришлось не только бизнесменам. В России растут налоги. А правительству пришлось принять решение отправлять граждан на пенсию позже.

Деньги же все-таки заканчиваются, когда уже идут менять пенсионный возраст. А это люди, которые голосуют (пенсионеры – 24 канал). Это означает, что не от хорошей жизни такое делается. И это очень такой маленький пример,

– подчеркнула исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций Яника Мерило.

В этих условиях еще есть куда давить, ведь цены на нефть постепенно выравниваются и питают денежные потоки агрессора. Госдеп уже анонсирует новые ограничения в ноябре. Теперь ограничат экспорт и импорт товаров. Это, фактически, заморозит дипломатические отношения между странами. Кроме того, могут отменить полеты в США для российской государственной авиакомпании "Аэрофлот". Специалисты считают, что это будет значительный удар.

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"Россия сейчас находится в такой глубокой, я бы так сказал, стогнации. Если она растет там 0,8 – 1,3, то это означает, что она не развивается, она просто стоит на месте, и движения нет", – отметил эксперт центра исследования России Владимир Огрызко.