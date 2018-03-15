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Пасха 2018 в Украине: дата и традиции

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Пасха 2018
Пасха 2018 / Martha Stewart

Пасху в 2018 году православные христиане в Украине будут праздновать 8 апреля, а католики на одну неделю раньше – 1 апреля.

Пасха 2018 в Украине: дата праздника

Пасха не имеет определенной фиксированной даты празднования, но обязательно Пасху отмечают в воскресенье. Дата вычисляют с помощью специальной таблицы – Александрийской пасхалии. В 2018 году Пасха приходится на 8 апреля.

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Традиции Пасхи 2018 в Украине

Спать в ночь на Пасхальное воскресенье не принято, а нужно сходить в церковь на вечернюю службу.

После 12 часов ночи священники одевают праздничный наряд и объявляют: "Христос воскрес!".

Тогда происходит освящение всего, что христиане принесли в пасхальных корзинках: паски, яйца, сыр, масло и свечи. Как оригинально украсить пасхальную корзину – читайте в нашем материале.

Праздничный завтрак начинают с освященного яйца и кусочка паски. И только после этого лакомятся мясными и рыбными блюдами.

Второй день Пасхи – это Светлый понедельник. Также его называют "обливным", ведь в этот день молодежь идет "поливать" своих родных и желать им счастливых праздников.

Если в Светлый Понедельник шел дождь, наши предки считали, что таким будет и лето.

Светлый Вторник – это третий день Пасхи. В этот день верующие продолжают праздновать Пасху и начинают ходить в гости и развлекаться.

Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции религия Пасхальные праздники паска
Источник: 24 Канал
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