Когда планировать следующую беременность: неожиданный ответ

Беременность и роды являются важными этапами в жизни женщины и семьи в целом. Поэтому, прежде, чем решиться на повторную беременность, нужно дать возможность организму восстановиться.

Организм женщины теоретически может быть готов к вынашиванию ребенка через несколько месяцев после родов, пишет "Наша мама".

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Если в прошлый раз женщине проводили кесарево сечение, то ситуация может будет сложнее. В случае, если женщина забеременела в первые полгода после рождения ребенка, то это может зависеть от состояния шва.



Врачи не исключают, что женщине может провести всю беременность в стационаре для безопасности малыша. Рекомендуют планировать следующую беременность через 1,5-2 года после кесарева.

После естественных родов женский организм полностью восстанавливается через 2-3 года. Каждые последующие роды увеличивают период восстановления.

Если женщина планирует рожать больше детей, то ей необходимо придерживаться здорового образа жизни. Прежде всего, это избегать нагрузок, заниматься спортом и употреблять побольше здоровой пищи, витаминов.

К слову, послеродовая депрессия у женщины может дать серьезное осложнение – психоз. И такое состояние может быть опасным как для малыша, так и для матери и близкого окружения.