Когда похоронят Захарченко и что еще из-за его гибели запланировано в Донецке

В связи с гибелью главаря боевиков оккупированной территории Донетчины оккупационная власть региона перенесла начало учебного года для школьников и студентов на 3 дня. Пока же здесь начался трехдневный траур.

Ранее 24 канал сообщал, что вечером 31 августа во центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии СМИ сообщили, что вместе с ним погиб так называемый "министр финансов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент".

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В связи с инцидентом оккупационная власть объявила трехдневный траур. Кроме того, учебный год на оккупированной территории Донетчины начнется с опозданием на три дня, а именно 4 сентября, передает ресурс "Новости Донбасса".

Само же похороны Захарченко запланированы на 3 сентября. А проститься с ним можнна будет в Донецком театре оперы и балета.

Напомним, по словам боевиков, самодельное взрывное устройство, в результате детонации которого погиб Захарченко, было замаскировано под осветительное оборудование внутри ресторана и дистанционно приведено в действие. Также отмечается, что в тротиловом эквиваленте оно имело 800 грамм.