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      Когда полезнее всего пить кофе и какова его калорийность: названо время

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      Когда нужно пить кофе: назвали время
      Когда нужно пить кофе: назвали время / Фото из открытых источников

      Существует четко определенное время, когда организму лучше всего выпить чашку ароматного кофе. Кроме того, имеет значение – латте или капучино, ведь у них разная калорийность.

      Такое мнение высказал нейробиолог из Университета штата Мэриленд Стивен Миллер, передает Gazeta.ua.

      Проведя анализ биоритмов ученый отметил, что для кофепития важно выбирать то время, когда в организме отмечается самый низкий уровень гормона кортизол, с которым и взаимодействует кофеин.

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      Этот гормон отвечает за урегулирование работы биологических часов и заставляет человека просыпаться по утрам. Но через час после пробуждения уровень кортизола в организме снижается.

      Поэтому первую чашку кофе стоит пить между 09:30 и 11:30. А вторую чашку кофе в день ученый рекомендует пить после обеда — между 15:30 и 16:30.

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      Калорийность кофе

      1. Калорийность натурального черного кофе составляет 2-3 ккал.

      2. Но одна столовая ложка сливок увеличит его калорийность минимум на 20 калорий и 2 грамма жира.

      3. Латте лучше выбирать с обезжиренным молоком, калорийность которого всего 125 калорий. Калорийность латте с цельным молоком будет свыше 265 калорий даже без подсластителей, которые могут добавить еще 95 калорий.

      4. Мокачино от латте отличается тем, что в его состав входит еще и шоколад или сироп, поэтому его калорийность составляет от 289 ккал.

      5. Калорийность капучино с обезжиренным молоком 90 калории, с цельным молоком до 110 калорий, а с соевым молоком примерно 80 калорий. Одна чайная ложка белого сахара добавляет 16 калорий, а капучино со взбитыми сливками может содержать до 260 калорий.

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      Теги: LifeStyle Советы Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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