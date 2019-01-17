Когда Порошенко объявит об участии в президентских выборах, – информация от АП

Президент Украины Петр Порошенко может объявить об участии в президентских выборах уже скоро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник Администрации Президента.

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Президент Петр Порошенко может заявить об участии в президентских выборах либо 30 января, либо 2 февраля. Скорее всего, это произойдет в январе.

"Сейчас планируется организация большого форума демократических сил, на котором будут присутствовать представители общественности. На этом форуме Петр Порошенко заявит об участии в выборах, – сообщили в Администрации Президента.

Там также добавили, что Порошенко пойдет на выборы как самовыдвиженец.

К слову, рейтинг Петра Порошенко сейчас только третий и составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

Напомним, что на обед 17 января документы в ЦИК на участие в президентских выборах подали 12 человек. Восемь из них Центризбирком зарегистрировал, одному в регистрации отказал.