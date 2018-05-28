Когда представят Mi Band 3: появилась официальная дата

Множество достоверных источников сообщали, что долгожданный фитнес-браслет от Xiaomi – Mi Band 3, представят 31 мая. Сегодня, 28 мая, назвали официальную дату презентации.

Эту информацию подтвердил старший вице-президент компании. Также был опубликован официальный тизер. Итак, теперь точно известно, что фитнес-трекер представят вместе с Xiaomi Mi 8 и MIUI 10 31 мая.

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Xiaomi Mi Band 3 впервые заметили во время анонса игрового смартфона Black Shark. Тогда генеральный директор Xiaomi присутствовал на мероприятии с новым фитнес-трекером на руке.

По слухам, Mi Band 3 будет оснащен сенсорным дисплеем, поддержкой жестов, а вот физическая кнопка может исчезнуть из корпуса, ее, вероятно, заменит чувствительный к давлению экран.