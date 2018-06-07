10:42
7 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
22°C 7°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    26°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, 6 июня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, 6 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, 6 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Когда презентуют Xiaomi Redmi 6: появилась дата анонса

35 Читати новину українською
Xiaomi Redmi 5
Xiaomi Redmi 5 / Фото из свободных источников

Компания Xiaomi объявила дату презентации преемника Redmi 5. Стоит отметить, что смартфоны этой серии пользуются популярностью среди пользователей и поклонники бренда уже давно ждут анонс следующего поколения устройств.

Об этом сообщает Gizchina.

Читайте также: Xiaomi Mi Band 3: распаковка и живые фото фитнес-браслета

На тизере, который производитель опубликовал в социальной сети Weibo, указана дата анонса – 12 июня. На этом мероприятии абсолютно точно представят одну из моделей линейки Redmi 6. Вполне возможно, Xiaomi не ограничится одним устройством и заодно покажет Redmi 6A и Redmi 6 Pro / Plus. В соответствии с последними трендами компания добавит в Redmi 6 "моноброву".

Redmi 6

Дизайн Xiaomi Redmi 6

Ранее уже были раскрыты характеристики Redmi 6 (Pro). Новинка получит 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280 х 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц.

Xiaomi Redmi 6 презентують 12 червня

Xiaomi Redmi 6 представят 12 июня

В зависимости от модификации пользователям будут доступны от 2 до 4 ГБ оперативной памяти, и от 16 до 64 ГБ встроенного хранилища соответственно. Redmi 6 получит двойную основную камеру с разрешением 12 Мп и аккумулятор емкостью 3 900 миллиампер часов.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Київ скоро очистять від маршруток
сегодня, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 2533
Главные новости 6 июня: представление на Данилюка, аудио заявления зама Супрун, рейс в Канаду
сегодня, 08:02 Главные новости 6 июня: представление на Данилюка, аудио заявления зама Супрун, рейс в Канаду
557
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
6 июня, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 351
ЧМ-1934 по футболу: диктатор на трибуне, нацистская свастика и поломанные команды
6 июня, 21:05 ЧМ-1934 по футболу: диктатор на трибуне, нацистская свастика и поломанные команды
399
Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев
6 июня, 19:02 Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев
Яніна Ткачук 368
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук