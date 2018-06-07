Когда презентуют Xiaomi Redmi 6: появилась дата анонса

Компания Xiaomi объявила дату презентации преемника Redmi 5. Стоит отметить, что смартфоны этой серии пользуются популярностью среди пользователей и поклонники бренда уже давно ждут анонс следующего поколения устройств.

Об этом сообщает Gizchina.

Читайте также: Xiaomi Mi Band 3: распаковка и живые фото фитнес-браслета

На тизере, который производитель опубликовал в социальной сети Weibo, указана дата анонса – 12 июня. На этом мероприятии абсолютно точно представят одну из моделей линейки Redmi 6. Вполне возможно, Xiaomi не ограничится одним устройством и заодно покажет Redmi 6A и Redmi 6 Pro / Plus. В соответствии с последними трендами компания добавит в Redmi 6 "моноброву".

Дизайн Xiaomi Redmi 6

Ранее уже были раскрыты характеристики Redmi 6 (Pro). Новинка получит 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280 х 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц.

Xiaomi Redmi 6 представят 12 июня

В зависимости от модификации пользователям будут доступны от 2 до 4 ГБ оперативной памяти, и от 16 до 64 ГБ встроенного хранилища соответственно. Redmi 6 получит двойную основную камеру с разрешением 12 Мп и аккумулятор емкостью 3 900 миллиампер часов.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.