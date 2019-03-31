10:24
31 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      Когда проведут перепись населения украинцев и почему этого не делали 18 лет

      68 Читати новину українською

      Последний раз перепись населения проводили 18 лет назад. Хотя перечислить украинцев должны были в 2011 году. Теперь кабмин поручил Госстату провести перепись в следующем году.

      С опросным листком на восемь страниц или с гаджетом уже в декабре этого года придут к жителям Оболонского района столицы и Бородянского Киевской области. На этих районах будут тестировать механизм пробной переписи населения.

      Читайте также: Сколько на самом деле в Украине есть избирателей и почему власти невыгодна перепись населения

      10 дней вооруженные планшетами, вместо привычных устаревших тек, люди будут ходить от дома к дому и проводить опрос. В анкете есть более 15 вопросов – об образовании, месте работы, источнике доходов и даже планах переезжать. На все выделят 3 миллиарда гривен.

      Вообще-то в цивилизованных странах перепись проводится раз в 5 лет, в менее цивилизованных – раз в 10 лет,
      – отметила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

      В независимой Украине первую и пока единственную перепись провели почти 20 лет назад – в 2001 году. Тогда насчитали 48,5 миллионов. В 1989 году еще в советской Украине проживало почти 52 миллиона.

      перепис населення громадяни заробітчани вибори
      В каких годах проводили перепись населения

      Сейчас, по данным госстата, украинцев уже чуть больше 42 миллионов – это с оккупированным Донбассом, но без аннексированного Крыма. А без тех, кто эмигрировал и уехал на длительные заработки за границу – еще меньше.

      По нашим данным, хорошо будет, если перепись покажет, что без учета оккупированных территорий Донбасса и Крыма, на территории Украины будет жить 35 миллионов,
      – сказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

      Перечислить украинцев планировали еще в 2011 году. Однако, ссылаясь на нехватку средств, тогдашняя власть ее не провела, а перенесла на 2003 год, потом на 2015, 2016 и в конце концов на 2020. Однако, вопрос не только в цене. Накануне любых выборов проводить перепись – невыгодно тем, кто при власти.

      "Если результаты переписи будут меньшими, чем ожидаемо, то те, кто критикует власть будут говорить, что "преступная власть довела людей до нищеты", – заявил Игар Тышкевич.

      Однако перепись не делали политики и после победы. Хотя без понимания того, сколько людей и где проживает в стране – невозможно планировать ни социально-экономическое развитие, ни реформы.

      Прежде всего для проведения переписи нужна политическая воля. Если она есть, то и средства найдутся. Готовыми должны быть и простые украинцы. Потому что самой большой проблемой предыдущей переписи оказалось, что украинцы просто не открывали дверь.

      blog_ava
      Сколько сейчас времени в Украине: точное время
      сегодня
      3161
      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Новости Киева Реформы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды
      сегодня , 08:40 И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды
      Злой Одессит 3599
      Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня , 08:17 Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      3322
      Главные новости 30 марта: День тишины перед выборами и смертельное ДТП с нацгвардейцами в Одессе
      сегодня , 07:35 Главные новости 30 марта: День тишины перед выборами и смертельное ДТП с нацгвардейцами в Одессе
      1131
      "Бо буде срака": известные украинцы призвали идти на выборы
      сегодня , 07:01 "Бо буде срака": известные украинцы призвали идти на выборы
      Світлана Попова 2016
      Письмо из Луганска: ужасная и беспомощная жизнь стариков
      30 марта , 22:00 Письмо из Луганска: ужасная и беспомощная жизнь стариков
      Ольга Черненко 1372
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Глава УГКЦ надел часы за 150 евро
       28 марта 2012 , 20:10 4
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Европе вводят новые экостандарты для авто – некоторые модели становятся "проходными"
       16 августа 2018 , 08:45
      Экс-капитан сборной Украины рассказал, почему в свое время предпочел зарубежный клуб
       10 ноября 2018 , 09:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук