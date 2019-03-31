Когда проведут перепись населения украинцев и почему этого не делали 18 лет

Последний раз перепись населения проводили 18 лет назад. Хотя перечислить украинцев должны были в 2011 году. Теперь кабмин поручил Госстату провести перепись в следующем году.

С опросным листком на восемь страниц или с гаджетом уже в декабре этого года придут к жителям Оболонского района столицы и Бородянского Киевской области. На этих районах будут тестировать механизм пробной переписи населения.

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10 дней вооруженные планшетами, вместо привычных устаревших тек, люди будут ходить от дома к дому и проводить опрос. В анкете есть более 15 вопросов – об образовании, месте работы, источнике доходов и даже планах переезжать. На все выделят 3 миллиарда гривен.

Вообще-то в цивилизованных странах перепись проводится раз в 5 лет, в менее цивилизованных – раз в 10 лет,

– отметила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

В независимой Украине первую и пока единственную перепись провели почти 20 лет назад – в 2001 году. Тогда насчитали 48,5 миллионов. В 1989 году еще в советской Украине проживало почти 52 миллиона.



В каких годах проводили перепись населения

Сейчас, по данным госстата, украинцев уже чуть больше 42 миллионов – это с оккупированным Донбассом, но без аннексированного Крыма. А без тех, кто эмигрировал и уехал на длительные заработки за границу – еще меньше.

По нашим данным, хорошо будет, если перепись покажет, что без учета оккупированных территорий Донбасса и Крыма, на территории Украины будет жить 35 миллионов,

– сказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Перечислить украинцев планировали еще в 2011 году. Однако, ссылаясь на нехватку средств, тогдашняя власть ее не провела, а перенесла на 2003 год, потом на 2015, 2016 и в конце концов на 2020. Однако, вопрос не только в цене. Накануне любых выборов проводить перепись – невыгодно тем, кто при власти.

"Если результаты переписи будут меньшими, чем ожидаемо, то те, кто критикует власть будут говорить, что "преступная власть довела людей до нищеты", – заявил Игар Тышкевич.

Однако перепись не делали политики и после победы. Хотя без понимания того, сколько людей и где проживает в стране – невозможно планировать ни социально-экономическое развитие, ни реформы.

Прежде всего для проведения переписи нужна политическая воля. Если она есть, то и средства найдутся. Готовыми должны быть и простые украинцы. Потому что самой большой проблемой предыдущей переписи оказалось, что украинцы просто не открывали дверь.