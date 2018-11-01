Когда Рада рассмотрит переименование Днепропетровской и Кировоградской областей

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что сейчас завершаются последние консультации и дискуссии о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей. По его словам, еще в этом месяце, вероятно, что уже на этой или следующей пленарной неделе депутаты рассмотрят соответствующий законопроект.

Такое заявление спикер украинского парламента сделал во время общения с журналистами.

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Если будет понимание внутри фракций, я настаиваю, чтобы мы рассмотрели и завершили декоммунизацию – это переименование двух областей. Сейчас завершаются консультации и дискуссии по этому поводу. На этой неделе, максимум на следующей, это вопрос украинский парламент рассмотрит и, надеюсь, примет положительное решение,

– отметил он.

Как продолжил политик, рассматривать вопрос о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей народные избранники могут на пленарной неделе от 6 до 9 ноября или на пленарной неделе от 20 до 23 ноября.

Также спикер выразил надежду, что Рада все же примет положительное решение по этому вопросу.

К слову, в Киеве могут переименовать арку, бульвар и метро Дружбы народов.

Что известно о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей?В 2016 году Верховная Рада переименовала областные центры: Днепропетровск в Днепр, а Кировоград в Кропивницкий. Изменение названий областей было отложено из-за того, что эти названия закреплены в статье 133 Конституции Украины. Согласно проектам законов №8329 и №8380, Днепропетровскую область предлагается переименовать в Сичеславскую, а Кировоградскую – на Кропивницкую.



Летом 2018 года парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, а также комитет по вопросам правовой политики и правосудия поддержали это предложение. Следовательно, теперь необходимо внести изменения в Конституцию, которые требуют минимум 300 голосов.