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      Когда Рада рассмотрит переименование Днепропетровской и Кировоградской областей

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      Парубий назвал сроки, когда Рада рассмотрит переименование Днепропетровской и Кировоградской областей
      Парубий назвал сроки, когда Рада рассмотрит переименование Днепропетровской и Кировоградской областей / Соцсети

      Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что сейчас завершаются последние консультации и дискуссии о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей. По его словам, еще в этом месяце, вероятно, что уже на этой или следующей пленарной неделе депутаты рассмотрят соответствующий законопроект.

      Такое заявление спикер украинского парламента сделал во время общения с журналистами.

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      Если будет понимание внутри фракций, я настаиваю, чтобы мы рассмотрели и завершили декоммунизацию – это переименование двух областей. Сейчас завершаются консультации и дискуссии по этому поводу. На этой неделе, максимум на следующей, это вопрос украинский парламент рассмотрит и, надеюсь, примет положительное решение,
      – отметил он.

      Как продолжил политик, рассматривать вопрос о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей народные избранники могут на пленарной неделе от 6 до 9 ноября или на пленарной неделе от 20 до 23 ноября.

      Также спикер выразил надежду, что Рада все же примет положительное решение по этому вопросу.

      К слову, в Киеве могут переименовать арку, бульвар и метро Дружбы народов.

      Что известно о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей?В 2016 году Верховная Рада переименовала областные центры: Днепропетровск в Днепр, а Кировоград в Кропивницкий. Изменение названий областей было отложено из-за того, что эти названия закреплены в статье 133 Конституции Украины. Согласно проектам законов №8329 и №8380, Днепропетровскую область предлагается переименовать в Сичеславскую, а Кировоградскую – на Кропивницкую.

      Летом 2018 года парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, а также комитет по вопросам правовой политики и правосудия поддержали это предложение. Следовательно, теперь необходимо внести изменения в Конституцию, которые требуют минимум 300 голосов.

      Теги: Новости политики Новости Украины Декоммунизация Законодательство Новости Кропивницкого Новости Днепра Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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