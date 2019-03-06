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      Когда Россия прекратит транзит газа через Украину

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      Когда Россия прекратит транзит газа через Украину
      Когда Россия прекратит транзит газа через Украину / Фото из открытых источников

      Россия готовится прекратить транзит газа через газотранспортную систему Украины. Это произойдет после окончания действующего контракта на транзит, то есть с 2020 года.

      Сейчас российский Газпром увеличивает объемы прокачки газа в ЕС для того, чтобы заполнить газовые хранилища в Европе и выполнять свои обязательства перед европейскими потребителями в случае задержки запуска "Северного потока-2", пишет "Интерфакс-Украина".

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      Нафтогаз рассматривает прекращение транзита через Украину после 2020 года как базовый вариант развития событий.

      Это очень-очень реалистично, что не будет транзита через Украину с 2020 года. Я пока не вижу оснований ожидать, что будет транзит газа через Украину,
      – заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

      Витренко утверждает, что газ, который Россия планирует поставлять через "Северный поток-2", не поступит потребителям в Западной Европе, как уверяют в РФ. Газпром направит этот газ на рынок Чехии и Австрии для того, чтобы обеспечить свое монопольное положение в этих странах.

      К слову, корабль Pioneering Spirit", который принадлежит швейцарской компании Allseas, временно прекратил строить российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2".

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Новый проект начинается в российском Выборге, проходит на дне Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700. С точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект.



      Где проходит  "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

      Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости Украины Нафтогаз Газпром Новости политики Новости России Украина – Россия Газ Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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