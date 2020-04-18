Когда ситуация с загрязнением воздуха в Киеве улучшится: прогноз Укргидрометцентра
Киев и в дальнейшем находится на первом месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Показатели загрязненности превышают норму в более чем 3 раза. В Укргидрометцентре заявили, что в ближайшие дни ситуация существенно не изменится.
Найближчими днями очікувати поліпшення ситуації не варто, повідомив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко під час брифінгу.
Важливо У КМДА пояснили причини забруднення повітря та закликали не відчиняти вікна
Що відомо про якість повітря у Києві
- зважені речовини (пил і залишки горіння) перевищують граничну допустиму концентрацію у 2 – 4 рази;
- діоксид сірки, діоксид азоту, а також формальдегід перевищують допустимі значення у 2 – 3 рази;
- оксид вуглецю перебуває у межах нижче за допустимі значення.
Прокопенко зазначив, що такі показники характерні для весняного періоду і є некритичними для населення.
Ці забруднення, які спостерігаються в Києві, є наслідком переміщення повітряних мас з території Житомирської області. Найближчими днями північно-західний напрямок вітру збережеться. Вже 20 – 22 квітня вітер змінить напрямок, і в ці дні очікується зменшення впливу на забруднення в Києві,
– заявив заступник директора Укргідрометцентру.
Рівень забруднення повітря: головне
- Українська столиця залишається містом з найбруднішим повітрям на планеті. Про це свідчать дані порталу iQair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
- Станом на 9 ранку 18 квітня індекс забруднення повітря в Києві становив 246 пунктів (дуже високий рівень небезпеки) при нормі в 50 пунктів. Наразі він дещо знизився і становить 151 пункт.
Важливо! Влада переконує, що забруднення повітря у Києві не є наслідком пожеж у Чорнобильській зоні.
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