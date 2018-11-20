Когда следует начинать сексвоспитание ребенка

Половое воспитание ребенка начинается с его рождения и проходит каждый день. Ребенок смотрит, как мама и папа строят отношения, как находят компромиссы, как отстаивают свои границы, насколько бережно относятся к здоровью, что говорят о насилии, любви, недостатках и преимуществах, умеют ли радоваться чужим успехам или нет. Таким образом, дети перенимают ценности своей семьи.

Такое мнение высказала секс-педагог Юлия Ярмоленко на своей странице в Instagram.

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По ее словам, секс-воспитание – это не разговор о сексе и не ответ на вопрос, откуда берутся дети.

Это беседы. Интересные, регулярные, с множеством открытых вопросов ("А как бы ты поступил/поступила в этой ситуации?", "Что тебя пугает/смущает/смешит в этом?", "Как думаешь, почему это считается запрещенным?"), С подробным обсуждением различных ситуаций. Начиная с 2-3 лет и до 16-18-ти по меньшей мере,

– отмечает специалист.

Также Юлия Ярмоленко заметила, что нет такого понятия, как рано, поскольку "если вы считаете, что в 3-6 лет говорить об этом еще не стоит, то в 7-10 лет есть вероятность столкнуться с небольшой сексуальной "катастрофой".

"Именно мама и отец ответственны за то, получит их ребенок грамотную информацию о сексе или нет. И в каком формате это случится: интересно, деликатно, вовремя или бессмысленно, ложно, с массой мифов. Выбор – за вами! Главное – наличие у вас желания говорить с ребенком на эту тему, и все обязательно получится", – подытожила секс-педагог.

Напомним, ранее Юлия Ярмоленко отмечала, что ребятам в возрасте от 9 до 11 лет (именно в это время происходит их половое созревание) будет не лишним объяснить, что такое эрекция или поллюции.