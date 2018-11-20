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      Когда следует начинать сексвоспитание ребенка

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      Почему с детьми следует говорить о сексе и на половые темы: объяснение секс-педагога
      Почему с детьми следует говорить о сексе и на половые темы: объяснение секс-педагога / Фото из открытых источников

      Половое воспитание ребенка начинается с его рождения и проходит каждый день. Ребенок смотрит, как мама и папа строят отношения, как находят компромиссы, как отстаивают свои границы, насколько бережно относятся к здоровью, что говорят о насилии, любви, недостатках и преимуществах, умеют ли радоваться чужим успехам или нет. Таким образом, дети перенимают ценности своей семьи.

      Такое мнение высказала секс-педагог Юлия Ярмоленко на своей странице в Instagram.

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      По ее словам, секс-воспитание – это не разговор о сексе и не ответ на вопрос, откуда берутся дети.

      Это беседы. Интересные, регулярные, с множеством открытых вопросов ("А как бы ты поступил/поступила в этой ситуации?", "Что тебя пугает/смущает/смешит в этом?", "Как думаешь, почему это считается запрещенным?"), С подробным обсуждением различных ситуаций. Начиная с 2-3 лет и до 16-18-ти по меньшей мере,
      – отмечает специалист.

      Секс, розмова, батьки, діти, Ярмоленко, освіта

      Также Юлия Ярмоленко заметила, что нет такого понятия, как рано, поскольку "если вы считаете, что в 3-6 лет говорить об этом еще не стоит, то в 7-10 лет есть вероятность столкнуться с небольшой сексуальной "катастрофой".

      "Именно мама и отец ответственны за то, получит их ребенок грамотную информацию о сексе или нет. И в каком формате это случится: интересно, деликатно, вовремя или бессмысленно, ложно, с массой мифов. Выбор – за вами! Главное – наличие у вас желания говорить с ребенком на эту тему, и все обязательно получится", – подытожила секс-педагог.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ⠀ Зарисовки. ⠀ - Здравствуйте, нам нужно занятие по сексуальной грамотности для детей 13-14 лет. - ОК. Единственное, у меня закончились презер... - Нет-нет, это им еще рано. Поэтому даже не переживайте! Нам очень важно, чтобы вы как можно скорее к нам приехали, потому что... у нас одна девочка в классе уже беременна. Занавес.. ⠀ *** - У меня большая проблема с дочерью [история]. - А вы поговорили с ней об этом? - Нет, я жду, когда она подрастет, и мы пригласим вас в школу! - ??? ⠀ *** - Сколько детям лет? - 7-8. - Пока не работаю с такими малышами. Но я с удовольствием расскажу родителям, как об этом поговорить с детьми. - Но родители не хотят сами, они хотят, чтобы вы сами пришли и все объяснили детям! - ... ⠀ Нужно признаться, что я не волшебница! Я не могу за 2 часа совершить то, что должны сделать родители за 16-18 лет. ⠀ Половое воспитание начинается с рождения и происходит каждый день! Ребенок смотрит, как мама и папа строят отношения, как находят компромиссы, как отстаивают свои границы, насколько бережно относятся к здоровью, что говорят о насилии, любви, недостатках и достоинствах, умеют радоваться чужим успехам или нет. Таким образом дети перенимают ценности своей семьи. ⠀ Сексвоспитание - не разговор о сексе и не ответ на вопрос, откуда берутся дети. Это беседы. Интересные, регулярные, с множеством открытых вопросов ("А как бы ты поступил/поступила в этой ситуации?", "Что тебя пугает/смущает/смешит в этом?", "Как думаешь, почему это считается запретным?"), с подробным обсуждением различных ситуаций. Начиная с 2-3 лет и до 16-18 минимум! ⠀ Нет такого понятия, как рано. Потому что если вы считаете, что в 3-6 лет говорить об этом еще не стоит, то в 7-10 лет есть вероятность столкнуться с небольшой сексуальной "катастрофой". ⠀ Именно мамы и папы ответственны за то, получит их ребенок грамотную информацию о сексе или нет. И в каком формате это случится: интересно, деликатно, вовремя или бестолково, неправдиво, с массой мифов. ⠀ Выбор за вами! И если согласны на первый вариант, я помогу: и вебинарами, и постами, и ответами в личке. Главное - наличие у вас желания говорить с ребенком на эту тему! И все обязательно получится :)

      A post shared by Всё о сексуальном образовании (@sexinforia) on

      Напомним, ранее Юлия Ярмоленко отмечала, что ребятам в возрасте от 9 до 11 лет (именно в это время происходит их половое созревание) будет не лишним объяснить, что такое эрекция или поллюции.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Дети Секс Здоровая жизнь
      Источник: 24 канал
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