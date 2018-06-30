Когда смартфоны Xiaomi получат прошивку MIUI 10: появился график

Компания Xiaomi вместе с анонсом смартфона Mi 8, представила также новую прошивку MIUI 10. Сейчас в компании обнародовали график внедрения программы бета-тестирования.

Об этом сообщает prostotech.com.

Следовательно, MIUI 10 Global Public Beta ROM в начале июля 2018 года получат следующие устройства:

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Xiaomi Mi 6 Xiaomi Mi 5 Xiaomi Mi MIX 2 Xiaomi Mi MIX 2S Xiaomi Mi MIX Xiaomi Redmi S2 Xiaomi Redmi Note 5 Pro Xiaomi Redmi Note 5 Xiaomi Mi Note 2

При этом уже в конце июля в этот перечень добавят такие устройства:

Xiaomi Redmi Note 4X Xiaomi Redmi Note 5A Xiaomi Redmi Note Prime 5A Xiaomi Mi 5s Xiaomi Mi 5s Plus Xiaomi Mi Max 2 Xiaomi Mi Max Xiaomi Mi Max Prime Xiaomi Redmi 5 Xiaomi Redmi 5A Xiaomi Redmi 5 Plus Xiaomi Redmi 4A Xiaomi Redmi 4X

Еще три смартфона прошивку MIUI 10 получат уже в августе, это:

Xiaomi Mi 3 / Mi 4 Xiaomi Redmi Note 3 Qualcomm Xiaomi Redmi 3S / 3X

Как заверили разработчики, с новой MIUI пользователей ждет ряд важных изменений, включая обновленный графический интерфейс, оптимизация для ускорения работы системы и использование искусственного интеллекта для расширения возможностей камер смартфонов.

Обычно для создания фотографий с размытым фоном используются две камеры, чтобы определить глубину резкости и границы главного объекта. В MIUI 10 эта функция доступна и на устройствах с одним модулем. Работу этой функции будет обеспечивать искусственный интеллект.

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