Когда смартфоны Xiaomi получат прошивку MIUI 10: появился график
Компания Xiaomi вместе с анонсом смартфона Mi 8, представила также новую прошивку MIUI 10. Сейчас в компании обнародовали график внедрения программы бета-тестирования.
Об этом сообщает prostotech.com.
Следовательно, MIUI 10 Global Public Beta ROM в начале июля 2018 года получат следующие устройства:
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- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi 5
- Xiaomi Mi MIX 2
- Xiaomi Mi MIX 2S
- Xiaomi Mi MIX
- Xiaomi Redmi S2
- Xiaomi Redmi Note 5 Pro
- Xiaomi Redmi Note 5
- Xiaomi Mi Note 2
При этом уже в конце июля в этот перечень добавят такие устройства:
- Xiaomi Redmi Note 4X
- Xiaomi Redmi Note 5A
- Xiaomi Redmi Note Prime 5A
- Xiaomi Mi 5s
- Xiaomi Mi 5s Plus
- Xiaomi Mi Max 2
- Xiaomi Mi Max
- Xiaomi Mi Max Prime
- Xiaomi Redmi 5
- Xiaomi Redmi 5A
- Xiaomi Redmi 5 Plus
- Xiaomi Redmi 4A
- Xiaomi Redmi 4X
Еще три смартфона прошивку MIUI 10 получат уже в августе, это:
- Xiaomi Mi 3 / Mi 4
- Xiaomi Redmi Note 3 Qualcomm
- Xiaomi Redmi 3S / 3X
Как заверили разработчики, с новой MIUI пользователей ждет ряд важных изменений, включая обновленный графический интерфейс, оптимизация для ускорения работы системы и использование искусственного интеллекта для расширения возможностей камер смартфонов.
Обычно для создания фотографий с размытым фоном используются две камеры, чтобы определить глубину резкости и границы главного объекта. В MIUI 10 эта функция доступна и на устройствах с одним модулем. Работу этой функции будет обеспечивать искусственный интеллект.
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