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Когда смартфоны Xiaomi получат прошивку MIUI 10: появился график

99 Читати новину українською
Когда смартфоны Xiaomi получат прошивку MIUI 10
Когда смартфоны Xiaomi получат прошивку MIUI 10 / bad-android.com

Компания Xiaomi вместе с анонсом смартфона Mi 8, представила также новую прошивку MIUI 10. Сейчас в компании обнародовали график внедрения программы бета-тестирования.

Об этом сообщает prostotech.com.

Следовательно, MIUI 10 Global Public Beta ROM в начале июля 2018 года получат следующие устройства:

Читайте также: Xiaomi официально представила Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и впечатляющая цена 

  1. Xiaomi Mi 6
  2. Xiaomi Mi 5
  3. Xiaomi Mi MIX 2
  4. Xiaomi Mi MIX 2S
  5. Xiaomi Mi MIX
  6. Xiaomi Redmi S2
  7. Xiaomi Redmi Note 5 Pro
  8. Xiaomi Redmi Note 5
  9. Xiaomi Mi Note 2

При этом уже в конце июля в этот перечень добавят такие устройства:

  1. Xiaomi Redmi Note 4X
  2. Xiaomi Redmi Note 5A
  3. Xiaomi Redmi Note Prime 5A
  4. Xiaomi Mi 5s
  5. Xiaomi Mi 5s Plus
  6. Xiaomi Mi Max 2
  7. Xiaomi Mi Max
  8. Xiaomi Mi Max Prime
  9. Xiaomi Redmi 5
  10. Xiaomi Redmi 5A
  11. Xiaomi Redmi 5 Plus
  12. Xiaomi Redmi 4A
  13. Xiaomi Redmi 4X

Еще три смартфона прошивку MIUI 10 получат уже в августе, это:

  1. Xiaomi Mi 3 / Mi 4
  2. Xiaomi Redmi Note 3 Qualcomm
  3. Xiaomi Redmi 3S / 3X

Как заверили разработчики, с новой MIUI пользователей ждет ряд важных изменений, включая обновленный графический интерфейс, оптимизация для ускорения работы системы и использование искусственного интеллекта для расширения возможностей камер смартфонов.

Обычно для создания фотографий с размытым фоном используются две камеры, чтобы определить глубину резкости и границы главного объекта. В MIUI 10 эта функция доступна и на устройствах с одним модулем. Работу этой функции будет обеспечивать искусственный интеллект.

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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