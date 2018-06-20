Когда состоится крещение сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма: объявлена дата

Королевская свадьба была не единственным событием, которого с нетерпением ожидают поклонники семьи монарха. Принц Уильям и Кейт Миддлтон объявили долгожданную дату крещения принца Луи.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями 23 апреля в 11:01 по местному времени. Роды состоялись в частной больнице Святой Марии, в которой на свет появилась принцесса Шарлотта и принц Джордж. Через несколько часов после родов королевская чета показала новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом.

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Прошло почти 2 месяца, поэтому представители королевской семьи объявили о дате и месте крещения маленького принца. Хотя предварительно планировалось, что торжество состоится в июне, Кейт Миддлтон и принц Уильям все же определились, что проведут пышную церемонию 9 июля. Для этого уже выбрали церковь.

Герцог и герцогиня Кембриджские рады сообщить, что крещение принца Луи состоится в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне 9 июля, в понедельник. Крестить принца Луи будет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби,

– говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Prince Louis will take place on Monday 9th July at The Chapel Royal, St James’s Palace, London.



Prince Louis will be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 червня 2018 р.

Известно, что в этой часовне состоялась церемония крещения принца Джорджа. Мальчику тоже тогда было почти 3 месяца. Ожидается, что выдающееся событие объединит всю королевскую семью. Также на мероприятие приедут родители Кейт Миддлтон и семья ее родной сестры Пиппы.

Напомним, бабушка принца Луи – Кэрол Миддлтон – рассказала, что хочет организовать шумный праздник для принца Луи. Согласно ее анонсу, будет живая музыка, шелковые платья и дорогие свечи. Кроме этого, бабушка маленького Луи хочет установить специальный ящик, в который гости смогут положить свои "пожелания, фотографии и прочие милые безделушки". Мероприятие может обойтись королевской семье в немалую сумму, так как только дополнительные украшения и подарки гостям будут стоить более 2 тысяч фунтов стерлингов.