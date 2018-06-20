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Когда состоится крещение сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма: объявлена дата

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Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили дату крещения сына
Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили дату крещения сына / Фото из свободных источников

Королевская свадьба была не единственным событием, которого с нетерпением ожидают поклонники семьи монарха. Принц Уильям и Кейт Миддлтон объявили долгожданную дату крещения принца Луи.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями 23 апреля в 11:01 по местному времени. Роды состоялись в частной больнице Святой Марии, в которой на свет появилась принцесса Шарлотта и принц Джордж. Через несколько часов после родов королевская чета показала новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом.

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Прошло почти 2 месяца, поэтому представители королевской семьи объявили о дате и месте крещения маленького принца. Хотя предварительно планировалось, что торжество состоится в июне, Кейт Миддлтон и принц Уильям все же определились, что проведут пышную церемонию 9 июля. Для этого уже выбрали церковь.

Герцог и герцогиня Кембриджские рады сообщить, что крещение принца Луи состоится в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне 9 июля, в понедельник. Крестить принца Луи будет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби,
– говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

 

Известно, что в этой часовне состоялась церемония крещения принца Джорджа. Мальчику тоже тогда было почти 3 месяца. Ожидается, что выдающееся событие объединит всю королевскую семью. Также на мероприятие приедут родители Кейт Миддлтон и семья ее родной сестры Пиппы.

Напомним, бабушка принца Луи – Кэрол Миддлтон – рассказала, что хочет организовать шумный праздник для принца Луи. Согласно ее анонсу, будет живая музыка, шелковые платья и дорогие свечи. Кроме этого, бабушка маленького Луи хочет установить специальный ящик, в который гости смогут положить свои "пожелания, фотографии и прочие милые безделушки". Мероприятие может обойтись королевской семье в немалую сумму, так как только дополнительные украшения и подарки гостям будут стоить более 2 тысяч фунтов стерлингов.

Теги: LifeStyle Дети Великобритания Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
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