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      Когда состоятся местные выборы в Украине: в "Слуге народа" назвали месяц

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      Выборы будут весной
      Выборы будут весной / liga.net

      Перед тем, как назначать местные выборы (досрочно), следует принять изменения в законодательство о децентрализации и об объединенных территориальных общинах. В "Слуге народа" рассчитывают, что это удастся сделать до апреля 2020 года.

      Выборы местных органов власти в Украине состоятся не раньше апреля 2020 года – так говорит представитель кабинета министров Украины в Верховной Раде и депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. Об этом сообщило издание "Сегодня".

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      "Что касается местных выборов – могу вас заверить, что их не будут проводить, если мы говорим о Киеве, пока не примут новый закон о столице. А также пока не изменят законодательство о децентрализации и об объединенных территориальных общинах", – сказала Верещук.

      "Я не вижу возможным, чтобы в этом году (говорится о 2019 – 24 канал) мы успели это сделать, поэтому "наиболее ранним возможным сроком проведения выборов" Верещук назвала апрель 2020 года.

      Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Согласно действующему законодательству на местных выборах будут голосовать за новых депутатов и председателей городских, районных, сельских и поселковых советов. Результаты выборов должны были бы опубликовать до 9 ноября.

      Заметим, ранее вице-спикер Руслан Стефанчук заявлял, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". Тогда многие эксперты начали прогнозировать, что новая власть захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.

      Однако лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал, что местные выборы состоятся в 2020 году, а вот когда именно – зависит от местных органов власти.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Слуга народа Децентрализация Местные выборы 2020
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