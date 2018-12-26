Когда состоятся выборы Президента Украины: Порошенко расставил все точки над "и"

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что президентские выборы в Украине, несмотря ни на что, все же состоятся 31 марта 2019 года, как и было запланировано ранее.

Такое заявление он сделал во время заседания СНБО, на котором обсуждался вопрос продления режима военного положения.

Читайте также: В Украине перестало действовать военное положение

"Мы точно гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года. Я об этом заявляю", – подчеркнул он.

По его словам, эта дата является постоянной, и ничто на нее не повлияет. Как пример он привел дни, когда Украина будет отмечать Рождество, или когда ей предоставят Томос об автокефалии.

"Выборы президента Украины точно состоятся 31 марта. Это так же точно, как и то, что Рождество нашей православной церкви – 7 января. И так же точно, как то, что накануне, в святой вечер, Украина получит Томос", – добавил Порошенко.

Напомним, 26 ноября после принятия закона о введении военного положения депутаты также приняли постановление о проведении очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года: за соответствующее решение проголосовали 298 депутатов. 28 ноября этот документ подписал спикер парламента Андрей Парубий, поэтому он вступил в силу.