Когда старость – не помеха: 92-летняя бабушка вяжет теплые носки для военных на фронте

На Прикарпатье 92-летняя женщина вяжет носки и варежки для украинских бойцов. Потом сама же их пакует и передает через волонтеров на Восток Украины. Бойцы уверяют, что такой подарок принимают с большой радостью, ведь в вязаных носках им тепло и удобно.

Анне Дивнич накануне Пасхи исполнится 92 года. Говорит: ходит с палочкой, потому что ноги болят. Однако энергии немало. Поэтому чтобы не сидеть без дела, вяжет теплые носки и варежки для украинских воинов на Востоке Украины. Каждое утро, как просыпается, сразу берется за спицы. Петелька за петелькой – и подарки для военных готовы.

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"Будет тепло ребятам. Хорошо им будет и летом, потому что летом ночи холодные. А дети там на войне. Не спят, может, ночью ходят. Да и надо им на ноги иметь что-то. Если я буду жить, то еще наплету", – заверила пенсионерка.

Чтобы сделать одну пару носков или перчаток, женщине нужно один-два дня. Вяжет она их разных размеров, чтобы подошли всем защитникам. Когда же уже есть хотя бы несколько десятков пар, то пакует их и через волонтеров передает военным. Те говорят, что такая помощь на вес золота. Ведь связанные бабушкой вещи согревают бойцов в холодных окопах и блиндажах.

Носки выручают в такую погоду, как сейчас, когда много воды, много болота. Ребята в берцах не ходят, ходят в резиновых сапогах. Надевается простой носок, сверху теплый, эта вязаный, и тогда резиновый сапог, и это очень спасает от холода. Невероятно спасает,

– рассказала активистка Леся Качурова.

Теплые вещи уже в ближайшее время волонтеры отправят на фронт бойцам 10-й горно-штурмовой бригады. А Анна Дивнич тем временем готовит для них новую партию носков и варежек.