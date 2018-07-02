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Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника

Когда телеприставка от Xiaomi появится на международном рынке: дата релиза и цена

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Когда телеприставка от Xiaomi появится на международном рынке: дата релиза и цена

Несколько месяцев назад Xiaomi официально представила "умную" приставку для телевизора Mi Box 4. Новинка получила актуальное для своего класса техническое оснащение и обзавелась искусственным интеллектом. Стоит отметить, что в ближайшее время Xiaomi планирует вывести новый девайс на международный рынок.

Об этом сообщает akket.com.

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Вчера, 1 июля, в базе данных Федеральной комиссии связи США появилась телеприставка Xiaomi Mi Box 4. Это означает, что компания-производитель готовит ее к запуску в продажу на международном рынке. Таким образом, уже к концу нынешнего года данное устройство поступит в продажу, а купить его можно будет не больше чем по 100 долларов (около 2 632 гривны).

Стоит отметить, что анонс Xiaomi Mi Box 4 состоялся в Китае еще в начале нынешнего года. Основой устройства является 4-ядерный процессор Amlogic S905L с тактовой частотой 1,5 ГГц, который дополнен графикой Mali-450 и 2 ГБ оперативной памяти. Такого "железа" достаточно для того, чтобы телевизионная приставка запускала фильмы в разрешении 4K до 25 ГБ и больше. Xiaomi Mi Box 4 имеет также встроенный накопитель на 8 ГБ, который можно использовать для установки и хранения любых приложений, загруженных в том числе из магазина Google Play.

Xiaomi Mi Box 4
Xiaomi Mi Box 4 готовят к выпуску на международном рынке

Для подключения к телевизору используется разъем HDMI. К гаджету благодаря разъему USB можно подключить карту памяти или жесткий диск. Новинка также имеет 3,5-миллиметровый разъем для наушников, а кроме того – интерфейс для подключения питания.

Обзор Xiaomi Mi Box 4 – смотрите видео 

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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника Новости США Цены
Источник: 24 Канал
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