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      Когда-то мы были разделены, а теперь мы едины, – первые слова Епифания после получения Томоса

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      Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний выступил с речью после получения Томоса во время божественной литургии. Митрополит выразил слова благодарности Вселенскому патриарху, а также вспомнил о войне в Украине и всех, кого незаконно заключили.

      Божественная литургия и церемония передачи Томоса состоялись в Патриаршем храме Святого Георгия.

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      24 канал писал, что 6 января Вселенский патриарх Варфоломей предоставил Украине Томос об автокефалии. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      После службы Епифаний выступил со словом благодарности. Митрополит отметил, что из-за "обстоятельств времени и действия сил мира сего более трех столетий связь украинской церкви с матерью-церковью была ослаблена, однако никогда не был забыта и разорвана".

      Поэтому как после темноты ночной снова восходит солнце, так и в настоящее время древняя несправедливость благодаря мудрости Вашего Святейшества и Священного Синода матери большой церкви Христовой устранена. А справедливость восстановлена,
      – сказал он.

      Епифаний отметил, что разделения, которые до недавнего времени имели место в нашей церкви, устранены, а справедливость восстановлена.

      "Видимым признаком этого есть мы, украинские иерархи, кто по приглашению, Вашей Всесвятости, прибыли на это торжество. Когда-то мы были разделены, а теперь мы едины", – отметил митрополит.

      В своем обращении Епифаний вспомнил и об "украинском народе, который уже 5 лет страдает от войны". Предстоятель Православной церкви Украины попросил о молитве за справедливый мир для Украины.

      И верим, что если Бог услышал наши совместные молитвы о мире и единстве для нашей церкви и выполнил на благо то, о чем мы просили, то услышит и эти молитвы. И даст государству нашему мир и единство, а народу украинскому благополучие и процветание,
      – отметил глава ПЦУ.

      Епифаний вспомнил также о незаконно заключенных украинцам. Митрополит попросил особого покровительства для тех, "кто сейчас за свою любовь к Украине терпит плен, несправедливое заключение и преследования".

      К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора в ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

      Смотрите видео: Украина получила Томос об автокефалии

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как создавали Православную церковь в Украине?​9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

       

      Теги: Томос Религия Новости политики Новости Украины Епифаний Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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