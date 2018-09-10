Когда у тебя нет условий, это дает возможность их создавать, – интервью с Александром Богачуком

Вы видите их каждый день, пересекаетесь с ними на улице, работаете в одном офисе, стоите в очереди за кофе. Они мечтают, рискуют, падают, но не останавливаются. Меняют себя и меняют мир. И достигают вершин. У них своя история, свой секрет и своя теория. Гость сегодняшней программы – один из самых крутых bboy в мире Александр Богачук (Drud).

– Здесь, собственно, пошло уже больше в удовольствие (после того, как стал чемпионом мира по брейкингу – 24 канал). То есть, доказывать что-то кому-то еще, я себе так подумал... Много работал, чтобы достичь результата. Ты достиг результата, и теперь надо или в два раза больше работать, и вопрос, что с этим результатом потом делать? Чтобы потом тебе сказали: "Во круто, ты снова..." как-то уже нет, не хочется.

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– Я когда-то читал, что надо, чтобы человек поработал семь лет (10 тысяч часов над чем-то), чтобы достичь какого-то успеха. Я думаю, что 10 тысяч часов в брейкинга я уже отработал. Да, я думаю, вполне.

Не всегда маленький город может соответствовать твоим амбициям. Вырваться, хотелось вырваться и сделать что-то больше, чего нет. Когда у тебя нет условий, это дает тебе возможность создавать условия. Ты начинаешь, как у нас говорят, крутиться.

– Мы максимально создавали условия, мы находили пути. Ведь на самом деле, когда кто-то там говорит "нет денег", я считаю...ну типа... каждому было тяжело: и мне было тяжело, и моим "сокомандникам" было трудно. Мы искали, и мы находили. Знаешь, ты стучишь, и какие-то двери открываются.

Александр Богачук (Drud)

– У нас был переломный момент в 13-м году. Мы очень инвестировали в себя, мы часто ездили по соревнованиям. И мы начали ездить за границу. Потом оно вылилось в то, что промоутеры нас увидели. Мы выиграли серию соревнований, то есть мы доказали, что мы на уровне. Нас начали звать во Францию, там в Италию, в Австрию. Оно дало этот толчок, в этот тяжелый момент. Моя жена мне помогла. Пришла в мою жизнь. Она мне рассказала такую притчу, что я стал и не знал, куда деться. Притча про золотого Будду.

В один момент я не понимал, на сколько мое окружение меня угнетает. Нет куда двигаться, нет смысла двигаться. Твои цели не являются целями.

– Вдохновился двумя bboy (человек, который танцует брейк-данс – 24 канал) – Lazy Legz и Junior. Первый – парень из Штатов, у него атрофированы ноги. И он на костылях. Он невероятно сильный. Второй — это Junior из Франции. У него ниже колена протез стоит. Помню на World Bboy Classic мы батлили против Junior и победили. И он такой в конце подошел и говорит: "Очень круто, что я проиграл победителю". А я говорю: "Ты не понимаешь, насколько это важно мне, потому что ты был тем, кто когда-то меня вдохновил, back in the days. Вдохновил, вообще, на мой такой стиль". Для меня это было что-то очень переломное. Это не было как достижение, на самом деле. Это было как...я не могу даже объяснить.

Больше – смотрите в интервью.