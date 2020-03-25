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      Когда у украинцев закончатся деньги в условиях жесткого карантина: опрос

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      В условиях жесткого карантина, у более 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели. 6,9% граждан имеют сбережений на несколько дней, 6,3% – на полгода.

      Про це свідчать дані опитування дослідницької компанії "Градус". Респондентам ставили питання: на скільки часу у вас вистачить грошових ресурсів, враховуючи можливість введення жорсткого карантину?

      Актуально Реакція на продовження карантину: майже чверть компаній зменшуватимуть зарплату, – опитування

      За даними опитування східний регіон країни має найменший рівень фінансових запасів – половина опитаних витримають не більше двох тижнів.

      Київ та західний регіон мають найбільшу частку людей, які витримають понад місяць.


      Фінансові запаси українців по регіонах / Інфографіка "Градус"

      • 6,9% опитуваниї відповіли, що грошей вистачить на кілька днів або менше
      • 12% відповіли, що грошей вистачить на один тиждень
      • 5,7% - на три тижні
      • 16,8% - на два тижні
      • 15,5% - на чотири тижні або менше
      • В цілому 57% відповіли, що гроші закінчаться менш ніж через місяць.

      Важливо! Уряд зібрався 25 березня на позачергове засідання. На ньому прийняли рішення ввести на території всієї країни режим надзвичайної ситуації. Крім того, до 24 квітня продовжили загальнонаціональний карантин.

      Що відомо про зменшення зарплат в Україні через коронавірус

      Майже половина компаній Європейської бізнес асоціації вже зафіксували від 20 до 50% втрат від доходів. Чверть компаній планують зменшити працівникам розмір зарплати. Про негативний вплив карантину в Україні на економіку свідчать результати опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація.

      Майже половина компаній (48%) вже зафіксувала від 20% до 50% втрат від доходів. 16% прийняли рішення про зміну заробітної плати персоналу, а 14% – про скорочення штату.

      Що планують змінювати компанії

      • 23% планують зменшувати заробітну плату працівників;
      • 17% – скорочувати штат;
      • 6% – частково закривати бізнес;
      • водночас 23% не планують жодного скорочення чи зменшення;
      • 31% – шукатимуть нові ніші для розвитку.


      Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 канал
      у

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Работа Деньги Новости Украины
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