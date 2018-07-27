Когда Украина начнет сортировать мусор: что изменится для населения и производителей

С 1 января 2018 года Украина должна была начать сортировать мусор на общенациональном уровне, впрочем, этого не произошло. Оказалось, что норму Закона "Об отходах" приняли для "галочки". Почему это случилось и какие есть подвижки в деле сортировки – в статье 24 канала.

Обращение с отходами, это одна из тех директив, которые Украина обязалась имплементировать в рамках Соглашения об ассоциации. Вероятно, стараясь не выпадать из графика, депутаты и приняли по факту неработающую норму.

Каково реальное положение дел?

Как объяснила основательница проекта "Украина без мусора" Евгения Аратовская, добавленная депутатами норма оказалась неработающей, так как не создавала никакой экономической модели.



По словам експерта, новой нормой в старом законе депутаты "спустили" всю ответственность на места. Местные общины сами должны решать, как они будут выполнять "новую задачу".

Не знаю, обращались ли они в министерства, не обращались, о том, как им выполнить эту норму. Все либо подумали, что пройдет как всегда и закон можно не выполнять, либо сразу знали, что обойдется без штрафа за невыполнение

– добавила Евгения Аратовская.

Так в действующем законе нет четко прописанных инструментов взимания штрафа и есть большое поле для манипуляций. Например, не прописано, что означает "достаточно обработанный" или "недостаточно обработанный" мусор.



Впрочем главная проблема обновленной версии старого закона – отсутствие понимания того, на какие средства организовать переработку отходов.

Что происходит сейчас?

Министерство экологии и природных ресурсов за счет доноров и международных экспертов в прошлом разработали Национальную стратегию обращения с отходами. Также в этом году начали работу над новым рамочным законом об отходах, основанном на этой стратегии.



Параллельно еще разрабатывают и несколько смежных отраслевых законопроектов. Прежде всего, они касаются расширения ответственности производителей по группам отходов.

Это тара-упаковка, отработанные масла, текстиль, техника/электроника, медицинские отходы. То есть за каждый пласт отходов должна быть ответственность. Новый закон как раз призван создать финансово экономическую модель, объясняющую то, за счет каких средств будет происходить реализация сортировки,

– рассказала Евгения Аратовская

По ее словам, эксперты ожидают полноценное принятие нового законодательства осенью 2018-го.

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"Если депутаты не проголосуют – это будет означать, что они не ставят в приоритет вопросы здоровья населения и качества окружающей среды в нашей стране. Вместо этого они могут отстаивать интересы мусорных лоббистов или пытаться создавать тучные монополии", – добавила експерт.

Как в мире?

Главная задача нового законодательства – создать финансово-экономическую модель. Пока никто не заинтересован в обслуживании контейнеров для раздельного сбора, поскольку они являются убыточными. Этот момент и нужно изменить.

Во всех развитых странах обязанности разделены между населением и учреждениями, которые производят отходы, а также производителями товарной продукции или упаковки, которая станет отходами,

– объясняет Евгения Аратовская.

Например, в Польше утилизация одной батарейки стоит евро. Из этой суммы 50 центов платит человек, покупая товар, а остальные 50 центов – производитель.



"То есть расходы разделены. Так же и по всем другим видам отходов можно установить контроль и договориться о том, как будет происходить финансовая нагрузка на загрязнителей", – пояснила експерт.

Как будет работать закон для производителей

Если примут новое законодательство, производители будут обязаны выполнять нормы сбора своих товаров или своей упаковки.



"Например, компания, которая произвела тысячу тонн пластика, должна собрать в первый год действия закона 35% вторсырья. Каждый год этот процент будет расти на 5. Сразу собрать 100% сырья некоторые компании не смогут", – пояснила эксперт.

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Она добавила, что организации, которые собирают вторсырье, есть в каждом городе. Это в основном те компании, которые собирают обычный мусор.

Но сегодня из-за того, что им не выгодно строить сортировочные линии или вкладывать средства в сортировочные заводы, перерабатывающие заводы, они просто все везут на свалку и имеют выгоду исключительно на том, что у людей взяли за вывоз 30 гривен, а захоронили по 10

– пояснила Евгения Аратовская.

По новой модели эти компании будут заинтересованы создавать направление заготовки отходов, поскольку им будут доплачивать производители, а захоронение станет дорогим.



Также должны создать и единую информационную систему, в которую производители будут подавать данные о том, сколько они изготовили пластика, стекла, металла, бумаги в своей упаковке. Эту информацию будут видеть соответствующие службы и регулировать ситуацию.

Как мы научимся сортировать

Новое законодательство создаст мотивацию сортировать отходы. Так, когда человек будет сортировать, то не будет платить дополнительных средств, а как не захочет сортировать – то будет платить много.



"В некоторых странах эта сумма достигает 100 евро в месяц. Эти средства пойдут на вывоз мусора на переработку. Будь то на механические мусоросортировочные станции, либо на мусоросжигательный завод. Эти технологии являются дорогостоящими и современными", – добавила експерт.

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При этом, по словам Евгении Аратовской, финансировать мусоросжигательные заводы должны загрязнители. А именно – те люди, которые не ограничивают свои потребительские привычки, и ни в коем случае не государство.



Это и будет сдерживающим фактором для людей – не покупать в избытке и следить за возможностью переработки отходов из своего быта.

Через бюджет страны это идти не может, потому что тогда за это будут платить все. Это будет несправедливо, ведь есть много людей, которые контролируют свое потребление. Они сортируют, избегают проблемных упаковок. Принцип "загрязнитель платит" действует в развитых странах и должен действовать и у нас. Это стимулирует людей уменьшать объемы мусора,

– добавила експертка.

С введением нового законодательства должна произойти полноценная просветительская кампания, которая будет предшествовать системе штрафов. Люди должны получить информацию о том, как сортировать и куда относить отходы.

Насущная проблема: дешевизна захоронения

В Украине не появляются инвесторы, которые готовы браться за переработку мусора, из-за дешевизны захоронения отходов.



Так, сейчас в Украине цена за захоронение мусора достигает примерно четырех евро, при этом себестоимость переработки тонны отходов начинается с 30 – 40 евро за тонну. Выход из этой ситуации – увеличение налога на захоронение мусора.

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"Если посчитать последствия для окружающей среды и здоровья людей, то это будут огромные расходы. Поэтому и надо, чтобы налог на захоронение был высоким. Тогда люди будут охотно нести мусор на раздельный сбор, потому что не платить за него лишнего", – считает експерт.

Стоит ли сортировать сейчас?

По словам Евгении Аратовской, мы должны обязательно заботиться о своих отходах независимо от того есть законы или нет. Ведь обдуманное обращение с отходами – это обязанность каждого, кто мыслит стратегически и хочет охранять себя и свое государство от засорения.



"Мусор – это огромная угроза нашему здоровью и здоровью наших детей. Не надо ждать, когда появится законодательство. Нужно сортировать уже сейчас. Именно наши действия намекают власти, что люди уже готовы к сортировке", – убеждена експертка.



По ее мнению, если будет критическая масса в обществе, власть просто не сможет больше сопротивляться и будет вынуждена ввести действенные механизмы для сортировки.

Если мы не будем давить, то и дальше будут странные предложения и убеждение в том, что "украинцы не с той ментальностью". Надо убеждать, что мы готовы к сортировке и нам нужно обучение и инфраструктура,

– отметила Евгения Аратовская.

Мусор имеет слишком длинную "жизнь"