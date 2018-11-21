Когда Украина подпишет соглашение об открытом небе с ЕС: в правительстве рассказали детали

Подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, или "Открытом небе" с Европейской комиссией может состояться уже в апреле следующего года.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань, пишет "Европейская правда".

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Так, подписания соглашения об открытом небе следует ожидать уже в первой половине 2019 года.

Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на подписание САП (Соглашения о совместном авиационном пространстве – 24 канал) после вступления в силу Соглашения о Brexit в апреле 2019 года,

– сказал он.

Довгань также напомнил, что подписание станет возможным лишь после того, как ЕС и Британия подпишут соглашение по Brexit, а Испания и Британия подпишут протокол по Гибралтару. Тогда ЕС и Украина внесут соответствующие формулировки в соглашение о совместном авиапространстве. Эти изменения также должны быть согласованы с 27 государствами-членами.

Следует отметить, что сейчас у лоукостеров, например у Ryanair, нет рейсов во Францию, Испанию и Италию. Это связано с двусторонними соглашениями между государствами относительно авиаперевозок.

К слову, Ирландский лоукостер Ryanair планирует инвестировать в Украину около 1,5 миллиарда евро в течение ближайших нескольких лет.

О каком соглашении идет речь? Европейское совместное авиационное пространство (САП) – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство. Переговоры о САП с Украиной завершились в 2013 году. Сделка позволила бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать в пространстве Евросоюза и Украины. Вместе с тем, подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара, который актуализировался после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.