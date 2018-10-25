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      Когда Украина получит первый транш МВФ в рамках новой программы: заявление главы НБУ Смолия

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      Первый транш МВФ в рамках новой программы Украина получит к концу года, – глава НБУ
      Первый транш МВФ в рамках новой программы Украина получит к концу года, – глава НБУ / Фото из открытых источников

      Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что, вполне вероятно, Украина получит первый транш в рамках новой программы сотрудничества с МВФ к концу текущего года.

      Соответствующие его слова передает "Интерфакс-Украина".

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      "Пока мы не можем говорить о четких сроках, поскольку решение будет принимать Совет директоров МВФ. Мы ожидаем, что это произойдет в декабре, и мы можем ожидать транш в этом году", – отметил он

      Напомним, 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда (МВФ) достиг соглашения с Украиной о новой программе поддержки экономической политики stand-by (SBA).

      Впоследствии в Министерстве финансов заявили, что Совет Международного валютного фонда должен утвердить новую программу макрофинансовой помощи stand-by до конца 2018 года при условии, что Украина выполнит все договоренности.

      К слову, как отметили в Кабмине, одним из условий продолжения Международным валютным фондом сотрудничества с Украиной является уравнивание цен на газ для населения до уровня промышленности. Еще одним важным условием получения транша было создание Антикоррупционного суда, что Украина формально выполнила.

      Теги: Новости Украины Деньги Яков Смолий НБУ МВФ Транш МВФ
      Источник: 24 канал
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